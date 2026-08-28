岑寧兒相隔8年再包辦曲詞　新歌赴沙漠取景年底推國粵雙語專輯

相隔八年，岑寧兒（Yoyo）再次以詞曲創作，帶來全新作品《光透進來的地方》，歌曲由岑寧兒親自包辦詞曲，並與張貝芝聯合監製，以「金繼」為創作靈感起點，寫下一段從裂痕、修復，到重新出發的旅程。



岑寧兒（Yoyo）相隔八年帶來全新作品《光透進來的地方》。（公關提供）

金繼，是一種修復器物的方式。破碎之後，不刻意掩蓋裂痕，反而以金色重新連結，讓曾經破裂的地方成為器物最獨特的一部分。《光透進來的地方》正是從這個概念出發。歌曲沒有刻意歌頌傷痛，也沒有把修復寫成一個突然發生的奇蹟。岑寧兒用歌作療癒，告訴大家人是可以帶著尚未完全癒合的傷口，像金繼一樣，慢慢重新呼吸，重新踏出一步。

岑寧兒以「金繼」為靈感，從裂痕中尋找光。（公關提供）

遠赴庫布齊沙漠拍MV 從裂痕走向無垠天地

為配合歌曲「從裂痕走向光，再向前走」的概念，《光透進來的地方》MV特別由Miss Bean執導，遠赴庫布齊沙漠取景。由城市走進沙漠，從有限的空間走向無邊無際的天地，MV以大自然的遼闊感回應歌曲最後的情緒：當一個人經歷過破碎與修復，眼前不再只是曾經失去的地方，而是還有很長的路，可以繼續走下去。

《光透進來的地方》MV特別遠赴庫布齊沙漠取景。（公關提供）

歌中反覆唱出的「Yes, it hurts, it hurts, it hurts / But I’ll heal, I’ll heal, I’ll heal」，是一種對疼痛的承認，也是一種繼續走下去的選擇。金繼的修復不一定把一切變回原來的樣子，有些裂痕會留下，有些缺口也不必填滿。當光從那些曾經殘缺的地方透進來，再以流金覆上裂痕，傷口不再只是傷口，而成為新的形狀。

這個概念，也會延伸至新專輯的整體創作旅程：流金不只停留於裂痕之上，更化成幾千里金沙，在廣闊無垠的天地之中，繼續向前走。

MV以大自然的遼闊感述說著人們要繼續走下去的信念。（公關提供）

港台樂手齊聚台北同步錄音 張貝芝聯合監製拓闊音樂版圖

今次新專輯為國粵雙語作品，預計於今年年底正式推出。整張專輯特別採用樂隊現場同步錄音的方式製作，半張作品於台北Lights Up錄音，另一半則於香港Avon錄音。

這種「同步錄音」的製作方式，讓樂手、人聲與現場情緒同時發生，不只是逐一錄製樂器，再於後期拼合。這種錄音方式，保留了樂手之間最自然的互動與呼應。樂器、人聲及群唱在同一個空間裡彼此交疊，情緒也隨著演奏自然起伏，少了一份刻意，多了一份現場錄音獨有的溫度。每一件樂器都有自己的位置，每一把聲音都有自己的情緒，而當眾人的聲音逐漸疊加，歌曲亦由一個人的故事，變成一群人共同經歷的情感。而張貝芝今次亦與岑寧兒聯合監製新專輯，從編曲、聲音層次到整體製作，為岑寧兒原有的音樂語言加入新的色彩，大大擴闊她的音樂圖譜。