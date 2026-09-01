陳慧嫻40周年內地巡唱零國語歌照爆滿　年底進軍美國繼續開show

天后陳慧嫻日前於佛山國際體育文化演藝中心，完成她40周年巡迴演唱會《The Fabulous 40》內地站最後一場演出，為橫跨十七個城市、歷時近九個月、唱足二十九晚的音樂旅程畫上完美句號。



天后陳慧嫻40周年巡迴演唱會《The Fabulous 40》內地站日前於佛山圓滿謝幕。（官方提供圖片）

作為陳慧嫻內地巡演壓軸一站，佛山站絕對驚喜連連。（官方提供圖片）

陳慧嫻內地巡唱 零國語歌照樣場場爆

作為內地巡演壓軸一站，佛山站絕對驚喜連連。慧嫻特別為當地歌迷解封「珍藏歌單」，相隔一年再次現場演繹《癡情意外》，答謝一路以來不離不棄的支持者，這份「專屬彩蛋」即時掀起全場高潮，成為尾場一夜最動人一幕。由開場的《奇妙旅程》，到《人生何處不相逢》、《Love Me Once Again》、《千千闕歌》及《飄雪》等多首經典金曲，每首歌都引發全場大合唱，而且一次比一次熱烈，場面勁轟動。

陳慧嫻現場演繹多首經典金曲，每首歌都引發全場大合唱。（官方提供圖片）

今次內地巡演，慧嫻充份發揮了其驚人魅力。一直以來，慧嫻的國語歌的產量都比較少，幾乎九成都是以廣東歌，但神奇的事就在這個巡演發生，由北到南，每個場館嘅的迷，無論會不會說廣東話，都照樣跟到足唱！在一個以普通話為主的市場，慧嫻絕對堪稱異數，她是極少數能夠單靠廣東歌在內地都能站穩陣腳、兼且場場爆滿的香港女歌手，每次開賣門票都火速售罄，認真犀利，證明好音樂是無語言界限。

雖然慧嫻的國語歌的產量都比較少，但照樣場場爆，歌迷照樣跟到足唱。（官方提供圖片）

陳慧嫻十二月美國繼續開show

隨着佛山站圓滿結束，雖然慧嫻這次內地巡演亦正式畫上句號，不過她的音樂腳步未有停下，十一月到十二月，慧嫻將會飛到美國大西洋城、拉斯維加斯及Reno Event Center繼續開show，將經典帶到更遠地方。

陳慧嫻十二月美國繼續開show。（官方提供圖片）

陳慧嫻十二月美國繼續開show。（官方提供圖片）