泳兒入行20週年演唱會登陸澳門　以音樂回饋樂迷共度珍貴「當下」

2026年對泳兒而言別具意義，因為是她踏入演藝圈二十週年的日子。為紀念這份歷程，泳兒將於10月17日（星期六）晚上7時，在「澳門百老匯」-百老匯舞台舉行《2026 泳兒 Vincy "The Present" 巡迴音樂會-澳門「生日專場」》。這場音樂會既是巡演關鍵一站，也被視為她送給自己及粉絲的一份生日禮物。

泳兒踏入演藝圈二十週年。（IG＠vincychan）

她曾以「人無夢想同條鹹魚有分別」來形容這份堅持。（IG＠vincychan）

回顧入行二十年，泳兒坦言曾面臨迷失，甚至一度失去對工作的熱誠。（IG＠vincychan）

二十年音樂路以「執着」活出《存活》真諦

泳兒Vincy 2005年參加《英皇新秀歌唱大賽》奪得亞軍，翌年加盟英皇娛樂正式出道。出道曲《感應》一炮而紅，憑清澈通透的嗓音被譽為 「靚聲天后」 。代表作包括《感應》《花無雪》《我的回憶不是我的》。

2019年起大膽轉型，以《明日花》《野木蘭》開啟 「暗黑系列」 ，被稱為 「暗黑天后」 。2020年《溝渠暢泳》讓她成為首位2000年代出道奪五台冠軍歌的歌手；2021年憑《荊棘海》首次打入專業推介叱咤十大； 2022年憑專輯《Dark Light Of The Soul》奪「最佳中文唱片獎」；並於同年，首奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎；2026年以《無糖可樂》再次勇奪叱吒十大

回顧入行二十年，泳兒坦言曾面臨迷失，甚至一度失去對工作的熱誠，但她慶幸自己始終對每件事保持着緊，甚至帶點「執着」。她曾以「人無夢想同條鹹魚有分別」來形容這份堅持。

這份態度亦體現在她的音樂作品上。近期推出的新歌《存活》，正是探討在紛亂世界中何謂真正的「活着」，「存在」僅是維持基本生命指數，而「活着」則需對生活有盼望和使命感。歌曲靈感源自她今年三月前往芬蘭追極光的經歷，儘管最終因天氣惡劣未能如願，但整個過程讓她領悟到：結果並非最重要，追求與盼望的過程才最珍貴。

泳兒明確表示，自己不願迎合「是但求其」的生活態度，看見不足便會主動改善，絕不輕易過關。她形容自己鍾愛精雕細琢，並以此作為「存活」的方式。

二十年音樂路以「執着」活出《存活》真諦。（IG＠vincychan）

生日專場僅此一晚

二十年間，泳兒憑藉細膩聲線與真摯演繹，累積了多首動人作品。是次澳門「生日專場」不僅是一場音樂會，更是一份精心準備的“生日禮物”——送給自己，也送給每一位一路同行的粉絲。在“The Present”的主題下，與觀眾一同回顧過去、感受當下，共度難忘的生日夜晚。