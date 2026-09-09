巫啟賢演唱會2026美國拉斯維加斯｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
巫啟賢 Eric Moo《ALL THE BEST》40週年金曲世界巡迴演唱會將於2026年12月26日在The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas舉行，會在Ticketmaster、iemshowplace優先開賣門票，並會在Ticketmaster、iemshowplace開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
巫啟賢演唱會2026拉斯維加斯 | 詳情
演唱會日期：12月26日
演唱會時間：晚上8時（PT 時間）
演唱會地點：The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas
門票價錢：USD $98.00
巫啟賢演唱會2026拉斯維加斯 | 優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster、iemshowplace
門票發售時間：9月9日上午10時（PT 時間）
巫啟賢演唱會2026拉斯維加斯 | 公開發售
公開發售平台：Ticketmaster、iemshowplace
公開開賣日期：9月10日
公開開賣時間：上午10時（PT 時間）