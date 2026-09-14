黃淑蔓11月TIDES首開個人專場　化身動漫主角邀歌迷Cosplay入場

歌手黃淑蔓（Feanna）入行11年，今日正式宣布將於11月22日及23日假TIDES舉行首個，由KKLIVE主辦、黃淑蔓首個個人專場演唱會—蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man。



黃淑蔓首個個人專場演唱會將於11月舉行。（公關提供）

黃淑蔓透露演唱會名字融入自身元素

提到今次演唱會名字「蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man」，Feanna笑言靈感來自自身名字，希望帶來一個接地氣且充滿個人色彩的演出，說：「好多演唱會名字都好有詩意，但我自己想貼地一點。這六個『蔓』字在不同人眼中可以有不同讀法，好代表到我。今次是真真正正屬於我自己的首個個人專場，希望把11年來的經歷、以及啟發過我的作品呈獻給觀眾，讓大家入場時感受到滿滿的Feanna元素。」

黃淑蔓透露演唱會名字融入自身元素。（公關提供）

預告以動漫風格造型亮相

身為資深動漫迷的Feanna，更特意將動漫元素融入演唱會概念中。她透露在首次製作會議時，已表達想在舞台上變身成為動漫角色的想法。所以拍攝海報時，她以一身動漫風格造型及拿着變身棒亮相，預告這支變身棒亦會帶到專場與觀眾同樂。

黃淑蔓預告以動漫風格造型亮相。（公關提供）

專場將有全新改編

被問到曲風安排，Feanna表示今次會展現多元化的自己，說：「雖然我的抒情慢歌偏多，但今次專場會有全新改編。除了Band Sound，我還想融入J-Pop、K-Pop、Pop、Classical甚至是Hip Hop風格。」Feanna透露由早期作品如《如果青春不會有盡頭》、《那一年零一個月》及《很久不見》都會呈獻給歌迷，同時亦規劃了動漫歌及兒歌環節，希望能引起大家的童年共鳴。」

Feanna表示今次會展現多元化的自己。（公關提供）

歡迎大家以Cosplay造型入場

隆重其事，Feanna日前已親自到場地TIDES探場，發現舞台與觀眾席非常接近，道：「距離原來只有兩步之遙！如果唱到快歌，好希望台下觀眾可以跟我一起多點互動動起來。」她亦特別呼籲歌迷攜帶應援棒入場支持，甚至歡迎大家以Dress Code或Cosplay造型參與：「今次想打造一種『中二病』的感覺，如果大家Cosplay入場一定會好開心！至於有沒有特定的Dress Code，等我回家好好構思後，會在社交平台向大家公佈。」