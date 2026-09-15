黃旼炫11月登陸澳門舉辦見面會　最高票價即享近距離HI-TOUCH

Hwangdo們（黃旼炫粉絲名稱）集合！韓國帥氣男星回來啦！憑藉偶像歌手、實力派演員等多重身份，一直深受亞洲粉絲喜愛的黃旼炫，將於今年11月7日星期六，下午6時正，在澳門上葡京綜藝館舉行《2026 HWANG MIN HYUN FANMEETING [PEACH-BLOSSOM] - MACAU》見面會，正式與粉絲見面。這一次以PEACH-BLOSSOM為主題的見面會，除了海報上盛開的「桃」花，亦令人更加期待黃旼炫將會如何與守候多時的粉絲，共度一個充滿幸福回憶的晚上。

黃旼炫澳門見面會海報（公關提供）

黃旼炫粉絲見面會福利滿滿

難得黃旼炫即將來到澳門與Hwangdo互動見面，主辦單位亦特別準備了非常吸引的限定福利，就是所有購票入場的觀眾，均可獲得澳門場限定小卡。至於購買HKD/MOP $1,799門票的觀眾，更保證可以得到跟黃旼炫進行HI-TOUCH的珍貴機會，讓粉絲可以近距離向男神打招呼，同時作眼神交流，絕對是不容錯失的特別回憶！

黃旼炫粉絲見面會福利滿滿。（IG@optimushwang）

主演《流氓讀書會2》即將回歸

除了準備這一次的巡迴見面會，黃旼炫最近亦忙於拍攝韓劇《流氓讀書會2》。在這一季中，他飾演的尹佳敏將與感情更加深厚的讀書會成員們並肩作戰，而他們所面對的勢力更將擴大至威脅全韓國學生的龐大惡勢力。可以再次看到黃旼炫拳拳到肉的動作場面，必定讓大家對新作更加期待。

黃旼炫主演的《流氓讀書會2》即將回歸。（IG@optimushwang）

見面會門票即將發售

準備好與黃旼炫一起共度幸福時光嗎？那就不要錯過《2026 HWANG MIN HYUN FANMEETING [PEACH-BLOSSOM] - MACAU》見面會的門票，將於9月22日星期二，上午11時正，在KKTIX及Trip.com公開發售！票價分為HKD/MOP $1,799、$1,299及$799。如想知道更多黃旼炫澳門見面會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。