黃博新歌《花說》邀羅尚正編曲　MV邀《正義女神》劉倬昕驚喜演出

黃博近日推出今年第二首單曲《花說》，與江暉聯手作曲，並由喬星填詞，更邀請到大師級資深音樂羅尚正（Ted Lo）編曲。歌曲以花朵作為比喻，傳遞出每位女性就像不同的花朵一樣，各自擁有獨一無二的優點、美態與價值，旨在鼓勵女性要自愛自強，勇敢活出屬於自己的美麗人生。

黃博近日推出今年第二首單曲《花說。（公關提供）

黃博推出全新廣東歌《花說》

博博以絕美靚聲演繹，令《花說》充滿療癒感覺。博博很榮幸《花說》擁有這個豪華的製作班底，「呢個係我今年十大開心事之一，可以同江暉老師同喬星老師合作外，仲有Ted Lo呢個大師參與製作，能夠請到大師幫手，因為江暉老師係佢嘅徒弟。」博博大讚大師出手果然不凡，編曲相當有驚喜，「大師真的是大師，成首歌有3、4次轉Key位，每個轉Key都好順暢，鋪排得好自然，好有感覺嘅氛圍。」

黃博推出全新廣東歌《花說》。（公關提供）

透過花朵比喻人生各有美態

談到《花說》的MV，博博以說書人姿態登場，串連三個不同背景女性，在大都巿中自強及自我救贖的故事。當中最驚喜是邀請到近期在《正義女神》內反串少年殺人犯「高成彬」而人氣急升的劉倬昕演出，博博也很高興邀得對方參與，「真係好多謝佢，因為係佢第一個拍嘅MV，中間佢雖然戲份唔算好多，但係佢情緒投入度係好高，好有情感嘅感染力感覺，其實三個故事女主角都演得好好，令到MV故事更加豐富、生動，大家可以加深對歌曲嘅理解。」

《花說》以花朵為主題，原來博博自小已在「花園」中長大，「我爸爸喺四川好鍾意種蘭花同梅花，因為好想成日聞到花香味，我媽媽亦都好鍾意買花做擺設，我就鍾意好似馬蹄蘭呢類比較清麗嘅花。」不過要博博用花來代表自己，她就笑言每日都會有不同，「好似去沙灘拍《花說》MV嗰日係酷熱天氣，我就想變咗喺水中嘅睡蓮，嗰日同粉絲搞活動，見到好多粉絲心情好溫暖，佢哋出現就好似滿天星咁樣陪伴我。」

當中最驚喜是邀請到近期在《正義女神》內反串少年殺人犯「高成彬」而人氣急升的劉倬昕演出。（公關提供）

透過花朵比喻人生各有美態。（公關提供）

舉辦活動親手整甜品慰勞粉絲

博博為了宣傳新歌《花說》，9月10日在餐廳與粉絲舉辦活動，還邀請得甘永傑出任主持，「由於餐廳座位有限，唔係所有粉絲都參與到，唯有請佢哋提交人生故事同經歷嘅感受，從中揀咗20幾個參與呢個活動。」活動中博博除了現場演繹了新歌《花說》外，還親手以花朵做飲品和甜品給粉絲品嚐，「我平日都好鍾意整花茶飲，仲試過用決明子加鐵觀音同玫瑰，沖咗茶出嚟個味道好似咖啡。」而當日博博另一個驚喜，就是公開10多年前的工作照，目標想呼應MV中的故事，「每個喺城巿生活嘅人都會有唔同階段嘅面貌，想將呢啲唔同感覺嘅相分享畀大家睇吓。」粉絲見到博博這批青澀舊照後反應極大，還大讚她樣子很年輕似足高中生。

舉辦活動親手整甜品慰勞粉絲。（公關提供）

粉絲見到博博這批青澀舊照後反應極大，還大讚她樣子很年輕似足高中生。（公關提供）