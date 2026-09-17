張杰加盟環球首發新歌《破局者》　攜手MJ製作人跨國打造搖滾神曲

繼今年6月正式宣佈與全球領先的音樂娛樂公司環球音樂集團（Universal Music Group）達成戰略合作後，華語樂壇實力唱將、音樂製作人、詞曲創作人張杰推出雙方合作的首支新歌《破局者》，這首歌也是他全新升級的「張杰 1982開往『未·LIVE』巡迴演唱會」的主題曲。

《破局者》由張杰包攬詞曲創作及音樂製作，力邀國際知名音樂人跨國合作，打造兼具國際質感與個人特質的破局之作。在9月11日新一輪巡迴演唱會杭州站首場現場，張杰全球首唱了這首新歌。跌宕起伏的旋律，配以擲地有聲的歌詞，盡顯絕不認輸的破局之勢。9月12日零點，《破局者》已登陸國內各大數碼音樂平台，並將於9月17日全球上線。

張杰《破局者》（公關提供）

張杰分享《破局者》創作初衷

《破局者》既是張杰全新主題巡演的精神序章，也是一則關於掙脫桎梏、重述自我的熾熱宣言。歌曲的編曲跳出了傳統的創作慣性，以硬核搖滾為基底，將吉他、貝斯、鼓組編排得淋漓盡致。而人聲與器樂之間，亦形成了極具力量感的對峙和碰撞，從主歌的低迴吟唱，一路攀升至副歌的情緒巔峰，張杰的演唱兼具強大的控制力與磅礴的爆發力，使得整首歌曲的聽感層層遞進，也令所有聽者的內心世界被瞬時引爆。在杭州演唱會現場，張杰與歌迷們分享了這首歌的創作初衷：「我希望自己，也希望你們，都可以做自己的破局者。」

《破局者》是張杰全新主題巡演的精神序章。（公關提供）

張杰力邀米高·積遜製作人跨國合作

今年六月，環球音樂正式宣佈與張杰個人音樂廠牌行星文化達成戰略合作，張杰隨即開闢多條面向國際的長期發展道路。在環球音樂的協調支持下，張杰和團隊近日遠赴美國開展音樂交流。在此期間，他結識了米高·積遜（Michael Jackson）曾合作過的金牌製作人Bobby Colomby—殿堂級爵士搖滾樂隊Blood, Sweat & Tears的創始成員，Bobby擁有極為精準的音樂判斷力和橫跨搖滾、爵士、流行的頂級製作視野。此外，張杰還與一眾國際音樂人一拍即合，共同暢談音樂理念、碰撞出諸多創作想法，並邀請Bobby與新銳音樂人Jesus Molina一同參與到《破局者》的製作中來。

張杰力邀米高·積遜製作人跨國合作。（公關提供）

張杰首次擔綱巡演總導演

全新的創作突破，全新的國際化拓展，這樣一份「破局」的決心，也呼應了張杰舞台身份的一次全新蛻變。此次巡迴演唱會，張杰首次擔綱巡演總導演。從「站上舞台」到「定義舞台」，追求在舞台呈現上的進一步升級。此前，張杰未·LIVE-「開往1982」世界巡迴演唱會北京鳥巢站「斗轉星移」舞台榮獲了2026法國設計獎室內展示類金獎。而本輪巡演的舞台、視覺與歌單更實現全面升級，現場歌迷直呼「被總導演審美徹底征服」，再次刷新現場視聽天花板。