VIVA新歌《Rainshine》凌晨3點開工拍MV　出動水車全員變落湯雞

女團VIVA今日（16日）推出今年第三首派台作品《Rainshine》，歌曲由Chloe Chung、Lee Ching作曲、T-Rexx填詞、Lee Ching編曲、T-Ma監製。新歌以「雨」為主題，將本來令人覺得掃興的天氣，變成屬於VIVA的歡樂背景音樂，貫徹女團率性、玩味一面。拍攝MV時更出動水車，四位成員Ada、Carina、Macy及VALC齊齊變身落湯雞。



VIVA推出今年第三首派台作品《Rainshine》。（公關提供）

新歌以「雨」為主題。（公關提供）

拍攝延期三週巧遇真雨

這次《Rainshine》MV最大特色，就是大玩雨水元素。Carina表示，VIVA一直想製作一首屬於夏天的歌曲，因為香港經常落雨，「好似上個月落咗二十日雨！所以我哋就好似報復式咁樣，諗緊除咗一啲好Hot嘅主題，不如試吓玩濕身、雨中作樂嘅感覺。」其實今次《Rainshine》MV拍攝日期一改再改，因為每次定好拍攝日子後，都撞正落雨，最終延遲了三個星期才順利拍攝。不過，巧合的是，拍攝期間亦有落雨，但這場「雨」與MV主題不謀而合，亦令部分畫面變成「天然效果」。Ada透露，部分鏡頭正正在真雨之下完成，效果靚之餘，更因為水車的水經過一日曝曬，噴出來的時時竟然是暖水，「好似沖涼呀，如果有啲皂液、洗頭水咁就好開心啦，哈哈。」

Carina（公關提供）

Macy解鎖童年禁令重拾童心

對於成身濕晒，Ada就以一句「落湯雞」概括今次拍攝體驗，反而Macy十分享受玩水過程，更勾起她童年回憶，「細個好鍾意玩水，好鍾意着水鞋，細個嘅時候爹哋媽咪經常覺得你去玩水就會感冒，就唔會俾你去玩或者限制你去玩。雖然我而家仲係一個未長大嘅細路，但係我又可以玩晒，重拾返我嘅童心。」講到水車一幕，Macy更形容現場「好大雨」，自己亦忍唔住衝入水車範圍，非常享受今次拍攝。

Ada（公關提供）

Macy（公關提供）

挑戰凌晨3點開工極限

巧合的地方除了落雨，VALC更有開心大發現，「今次拍呢個MV原來同我哋上一次拍《FOMO》係同一日。」隨後，她又分享了今次拍攝另一項「挑戰」，就是凌晨三點Call Time，是VIVA歷來最早開工的一次，「好彩我前一日都有瞓兩個幾鐘，如果唔係拍嘅時候我應該會瞓死咗，哈哈。」除要捱凌晨開工，VALC今次亦要面對高跟鞋跳舞的考驗，「着高踭鞋跳舞唔係一個問題，但因為嗰對鞋係好Platform，我隻腳基本上係掂唔到個地下，所以我唔知自己踩到啲乜，特別係踩緊石屎地，所以好驚。」至於壓軸的水車場面，就更加「濕」得徹底。VALC透露，第一次站到水車範圍內已經成身濕晒，而且水車噴水力度似乎比大家預期中更強，最終四位成員變身「落湯雞」，於水花之中完成拍攝。

VALC（公關提供）