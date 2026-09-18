陳芷盈生日宣布11月麥花臣開個唱　肥媽病癒偕「中聲」家族齊祝賀

《中年好聲音3》歌手陳芷盈 (Yanji) 日前舉行Birthday Party 2026，與逾百位「盈光粉」預祝快樂生辰，非常寵粉的芷盈，不但獻唱《Angel》、《不一樣的愛》、《爺爺乖乖》、全新作品《最美好的意外》等多首好歌，又廣邀「中聲」家族成員肥媽、林志美、張佳添、 劉洋、李佳、黃劍文、任永健、陸東成、安雅希，以及圈中好友許文軒、何晉樂、李卓庭等到場祝賀。



人緣極佳的芷盈，分別偕不同嘉賓合唱金曲，歡呼聲不絕於耳；同場宣布令人興奮的重磅消息，芷盈的第一張專輯《Angel》蓄勢待發，首次個人演唱會《Angel by your side 》更將於11月27日在旺角麥花臣場館舉行，門票收益扣除成本撥捐慈善團體「永恆音樂事工」，善心爆棚！

《中年好聲音3》陳芷盈獲肥媽偕肥媽、張佳添齊賀生日。（官方提供圖片）

三喜臨門夢想成真

同一天慶祝生日、宣布發行專輯及舉辦個人演唱會，「三喜臨門」的芷盈表現興奮，衷心感謝一眾嘉賓與「盈光粉」到場支持，芷盈笑道：「最近工作太忙，都沒有心思怎樣去安排慶祝，今日正好與一班支持我的朋友共渡，真的好開心！我一直有個心願，就是希望請到一些基層家庭的朋友來看演唱會，所以今年的生日願望，就是十一月的演唱會高朋滿座，大家開開心心來聽我唱歌！」演唱會正在如火如荼地籌備之中，芷盈預告屆時將有突破演出：「平時大家覺得我斯斯文文，今次無論在造型與表演方面，將會帶給大家一些驚喜，當然我也會再次演繹在《中年好聲音3》取得高分數的好歌，以及選唱福音詩歌。」芷盈透露已邀請了兩位特別嘉賓，人選暫時賣個關子。

《中年好聲音3》陳芷盈三喜臨門夢想成真，同一天慶祝生日、宣布發行專輯及舉辦個人演唱會。（官方提供圖片）

生日派對上，當演繹《活著就是祭》時，芷盈一時感觸起來、帶淚傾訴：「我喜歡唱歌的初心，並不是要得到所有人的讚賞，在《中年好聲音3》得到第七名也甘之如飴，我只想藉歌聲將愛傳出去，就是這麼簡單！」芷盈又首次公開唱出親自創作的《爺爺乖乖》，向已離世的爺爺致意，她分享創作背後的動人故事：「我之所以接觸音樂，就是因為爺爺愛跳社交舞，令我愛上了唱歌；爺爺享高壽一百零四歲，離開前幾年患了失智症，叫不出我的名字，又經常跑出街、迷了路，去醫院探望他時，我就寫了這首歌，希望『爺爺乖乖』。」

《中年好聲音3》陳芷盈獲林志美賀生日。（官方提供圖片）

《中年好聲音3》陳芷盈獲許文軒賀生日。（官方提供圖片）

陳芷盈獲肥媽偕「中聲」家族齊賀生日

前陣子身體抱恙的肥媽，精神奕奕地現身支持芷盈，肥媽說：「我被鼻竇炎困擾了幾個月，醫生囑咐我要小心飲食，已經逐漸康復之中；許多『中聲』成員都叫我『阿媽』，彼此有深厚感情，所以除非有工作在身，有需要我一叫就到，看到芷盈既出專輯又開演唱會，『中聲』不但成就了她的人生第二個夢想，而且還不斷有延續，這是我最樂於看到的！」李佳笑言第一次近距離聽芷盈唱歌，感覺好溫柔、好好聽，十分期待她的演唱會；黃劍文表示與芷盈相識十年，對她讚不絕口：「芷盈唱歌一直好努力，我們又經常一起做義工，好有善心，現在看到她夢想成真，自然要大力支持！」 ‎

《中年好聲音3》陳芷盈獲肥媽偕「中聲」家族齊賀生日。（官方提供圖片）