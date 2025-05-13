鄧紫棋被批《泡沫》後江郎才盡又抄襲「前男友」親自留言支持舊愛
撰文：聯合新聞網
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鄧紫棋近來在舉行巡迴演唱會，不過日前有黑粉發文批評她江郎才盡，酸她的歌能聽的就只有一首，還是過去與林宥嘉分手後創作的歌曲，不料竟釣出林宥嘉留言聲援鄧紫棋。
有位微博頭像是林宥嘉照片的網友，發文寫道「鄧紫棋已經江郎才盡，出道以來沒有出什麼好作品，唯一能聽的一首歌都是被林宥嘉拋棄以後寫的《泡沫》。作品沒有，演唱會也開始抄襲，抄襲就算了，還是一如既往的 low 配版。這也適合鄧紫棋和她粉絲的定位。」這樣的酸文立刻引發粉絲不滿回擊。
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而林宥嘉也親自在該篇貼文下留言：
「朋友，不知道為什麼你要頂著我的頭像說這些話，請不要這麼做。希望你能原諒、能被治癒、能快樂。」
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林宥嘉與鄧紫棋2010年被媒體拍到約會照，兩人戀情才因此曝光，兩人交往4年後分手，如今林宥嘉與丁文琪已結婚8年，還育有一子一女，婚姻生活幸福，而鄧紫棋也有位交往多年的男友。
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