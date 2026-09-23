BLACKPINK Lisa倫敦挽手「泰版車銀優」是誰？183cm男神Blue起底

BLACKPINK成員Lisa近日被拍攝到，在英國倫敦街頭跟一名高大男子挽臂行街，拍攝短片的網民更指身旁男子是泰國人氣男演員，有「泰版車銀優」之稱的Blue Pongtiwat（龐提瓦·唐萬查洛），短片瞬間在網絡瘋傳。

雖然影片中人的確實身份至今未獲獨立證實，雙方經理人公司均未有回應，但該名被指是Lisa「緋聞男主角」的泰國男神已成為網絡熱話。究竟這位被封為「泰版車銀優」的Blue Pongtiwat是誰？



網上影片拍攝到Lisa在倫敦街頭主動挽著高大男生的手臂並肩而行，有指該男生疑似是泰國男星Blue Pongtiwat（藍·蓬提瓦·唐萬查倫）。（網上圖片）

K-pop巨星BLACKPINK成員Lisa近日傳出新戀情。（IG@lalalalisa_m）

Lisa的「緋聞男主角」泰國男神Blue有「泰版車銀優」之稱。（IG@blue_pongtiwat）

5點認識「泰版車銀優」Blue Pongtiwat

1.26歲「泰版車銀優」身高183cm兼學霸

Blue Pongtiwat原名叫Pongtiwat Tangwancharoen，2000年3月15日生於泰國東北烏隆他尼府，現年26歲，比1997年出生的Lisa小三歲。他身高183公分，擁有濃眉大眼與精緻五官；畢業於泰國詩納卡琳威洛大學（Srinakharinwirot University）影視與數碼媒體系，主修表演與導演。外型俊朗的他，因長相被指神似韓國男團ASTRO成員兼演員車銀優，故被韓國媒體及網民封為「泰版車銀優」。

Blue Pongtiwat在2000年3月15日生於泰國東北烏隆他尼府，現年26歲。（IG@blue_pongtiwat）

Lisa的「緋聞男主角」泰國男神有「泰版車銀優」之稱。（IG@blue_pongtiwat）

2.網紅出道憑懷舊劇《罪孽牢籠》一戰成名

Blue早在16歲時已在泰國知名青年網站Dek-D以網紅（KOL）身分嶄露頭角。2016年他客串劇集正式入行，直至2019年憑藉大熱懷舊劇《罪孽牢籠》（Krong Kam）飾演「Pok」一角聲名大噪，成為泰國備受矚目的新一代男演員，參演過電視劇《你是我的心跳》（與Mai Davika合演）以及電影《親戚滿座》（Happy Single's Day），後者更是他首次擔正做電影男主角。

Blue早在16歲時已在泰國知名青年網站Dek-D以網紅(KOL)身分初有名氣。（IG@blue_pongtiwat）

3.主演Netflix劇集海外爆紅 獲頒年度風雲人物

2024年，Blue主演Netflix原創泰劇《脫單大作戰》（Ready,Set,Love），在劇中飾演戀愛真人騷男主角「Son」，憑藉討喜角色與帥氣外型打入國際市場，海外知名度大增。同年11月，他更奪得「泰國頭條新聞年度風雲人物」文化娛樂獎，實力獲得肯定。

2024年，Blue主演Netflix原創泰劇《脫單大作戰》（Ready,Set,Love）。(《脫單大作戰》劇照）

Blue在Netflix原創泰劇《脫單大作戰》（Ready,Set,Love）飾演戀愛真人騷男主角「Son」。(《脫單大作戰》劇照）

4.跨足樂壇歌手與NCT成員Ten推出合唱曲

除了演員身分，Blue現時亦為LOVEiS Entertainment旗下歌手。他於2025年8月推出出道單曲《Same Old Song》，隨後再嘗試Afrobeat曲風推出《Kiss,Come Kiss》。2026年2月，更與韓國男團NCT泰國籍成員Ten合作推出單曲《You Give Me Butterflies》，MV點擊率突破三百萬次，展現多才多藝的一面。

Blue與韓國男團NCT泰國籍成員Ten合作推出單曲《You Give Me Butterflies》。（IG@blue_pongtiwat）

5.與Lisa公開工作交集 網傳經共同好友介紹認識

2026年1月，泰國旅遊局（TAT）宣布Lisa出任「Amazing Thailand」旅遊大使，同月推出的官方宣傳企劃陣容中亦包括Blue，證實二人此前已有公開合作經驗。

2026年1月，泰國旅遊局（TAT）宣布Lisa出任「Amazing Thailand」旅遊大使。（IG@lalalalisa_m）

關於二人的相識經過，網絡說法各有不同。泰國媒體《The Thaiger》及《Thairath》引述粉絲與圈內消息指出，兩人是在2024年經共同好友、泰國女演員Dearna Flipo介紹下認識並逐漸熟絡。Blue在過往採訪中曾形容Lisa為「令人尊敬的圈內前輩」，表示對方常在演藝事業發展上給予寶貴建議。

2026年1月，泰國旅遊局（TAT）宣布Lisa出任「Amazing Thailand」旅遊大使。（IG@lalalalisa_m）

Blue曾演出Netflix劇集《Ready,Set,Love》，因精緻外貌被譽為「泰版車銀優」。（IG@blue_pongtiwat）

雖然網傳兩人相識十年，不過說法未見泰、韓權威媒體證實，兩人的互動首見於2026年3月，Blue出席Lisa於泰國舉行的29歲生日派對，並於社交平台分享兩人於海邊的溫馨合照；到了7月至8月期間，多個網上帳號聲稱在香港及日本目擊二人同遊；最終在2026年9月21日，倫敦街頭挽手短片在社交平台瘋傳，引發全球粉絲熱議。

網上影片拍攝到Lisa在倫敦街頭主動挽著疑似泰國男星Blue Pongtiwat（藍·蓬提瓦·唐萬查倫）的手臂並肩而行。（網上圖片）

今年3月，Blue獲邀出席Lisa的29歲生日派對，男方大方晒出合照。（IG@blue_pongtiwat）

有網民發現二人照片場景顏色極為相似。（IG@blue_pongtiwat、IG@lalalalisa_m）