張國榮70冥壽塵封遺作《愛情小孩》曝光　封面採用哥哥親選菲林照

今年九月適逢哥哥張國榮70歲冥壽。為紀念這個別具意義的時刻，現推出哥哥於二十多年前錄製、卻從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》。歌曲由當年與哥哥合作無間的音樂監製Producer梁榮駿（Alvin）親自操刀重製，以最高規格的音樂製作，讓哥哥珍貴動人的原聲再次重現人前。



《愛情小孩》3吋CD cover。（公關提供）

《春夏秋冬》國語遺珠《愛情小孩》

《愛情小孩》原為哥哥經典作品《春夏秋冬》的國語版本。歌詞以小孩為喻，細膩刻畫人在感情中的純真、脆弱與不安，流露出對愛與陪伴的渴望，情感極具感染力。監製Producer梁榮駿透露，當年未有推出，主因是覺得原版的編曲未達理想標準。直到近年以全新角度審視，再次被歌聲打動，決定趁哥哥70冥壽這個特殊時刻，讓這首遺珠之作問世。

監製梁榮駿親自操刀重製《春夏秋冬》國語版。（公關提供）

跨國頂級混音還原現場感

為給予哥哥聲音及作品最好的待遇，製作團隊特別遠赴歐洲及澳洲，邀請捷克布拉格管弦樂團以全真樂器伴奏、意大利大師級音樂人負責編曲，並於澳洲完成混音。Alvin表示：「製作過程充滿心思，透過管弦樂團伴隨哥哥歌聲的情感起伏同步演奏，彷彿Leslie站在現場舞台上，與整個樂團即時呼應。」

跨國高規格製作重金遠赴歐洲澳洲。（公關提供）

這次發行特別收錄兩個版本，除了Leslie原唱的《愛情小孩》外，亦收錄由香港大師級爵士鋼琴家羅尚正（Ted Lo）傾情演繹的純鋼琴演奏版《春夏秋冬 Rhythm of Life》，以優美琴音延續歌曲的生命力。

亦收錄由香港大師級爵士鋼琴家羅尚正（Ted Lo）傾情演繹的純鋼琴演奏版《春夏秋冬 Rhythm of Life》。（公關提供）

御用設計師杜達生操刀裝幀

在視覺呈現上，作品延續哥哥當年的美學脈絡。封面採用了哥哥生前親自挑選，並認可的經典菲林照片，展現出他獨有的華麗與神秘氣質；海報及裝幀設計則由曾為哥哥設計唱片、屢獲殊榮的御用設計師杜達生（Kenneth To）操刀，為樂迷帶來極具收藏價值的視覺享受。

生前親選珍貴菲林照延續極致美學。（公關提供）

Alvin感嘆表示，與哥哥結緣於專輯《Virgin Snow》，其後獲邀監製《側面》大碟，展開長遠合作的關係，成為其音樂生涯的重要轉捩點。他希望透過今次全新製作，讓廣大樂迷在哥哥70冥壽之際，再次感受到他永恆不滅的藝術生命力。