DAY6 Young K宣佈明年1.15亞博開騷　個人巡演強勢襲港引爆期待

韓國人氣樂隊DAY6的⾙斯⼿兼創作歌⼿Young K，將於2027年1⽉15⽇（星期五）帶同全新個⼈巡迴演唱會Young K Solo Tour <YOUNGEST> in HONG KONG登陸亞洲國際博覽館3號展館。是次演出主辦單位為Live Nation Hong Kong。



創作歌⼿Young K。（公關提供）

《YOUNGEST》探索真實自我

作為JYP娛樂旗下代表性樂隊DAY6的核心成員，Young K展現了跨越強勁搖滾曲⾵⾄細膩情感表達的多元⾳樂光譜。他憑藉⾸張個⼈迷你專輯《Eternal》（2021年）及⾸張正規專輯《Letters with notes》（2023年），確⽴了實⼒派創作歌⼿的地位。今年7⽉27⽇，他推出了第⼆張正規專輯《YOUNGEST》，以最真實的「Young K」視⻆，探討⾃⼰不斷⾃我叩問的深刻命題，並細緻刻畫出內⼼交織的多重情感層次。

《YOUNGEST》探索真實自我。（公關提供）

仁川INSPIRE Arena 啟航巡迴亞洲多城

繼2023年9月圓滿結束⾸場個⼈演唱會Young K Solo Tour <Letters with notes>後，Young K於今年8⽉在韓國仁川 INSPIRE Arena 正式啟動全新個⼈巡演Young K Solo Tour <YOUNGEST> in INCHEON，並陸續登陸曼⾕、台北、⾹港、新加坡、⾺尼拉及吉隆坡等各⼤城市與各地歌迷⾒⾯。

仁川INSPIRE Arena 啟航巡迴亞洲多城。（公關提供）

Young K Solo Tour <YOUNGEST> in HONG KONG將於2027年1月15⽇（星期五）在亞洲國際博覽館3號展館舉⾏。DAY6 OFFICIAL FAN CLUB My Day第6期官⽅會員可於2026年10⽉13⽇（星期⼆）下午1時至4時的優先訂票時段優先購票。由即⽇起⾄10⽉7⽇（星期三）下午12時可透過FANS APP登記參加會員優先訂票。

滙豐 Mastercard 信用卡持卡⼈可於2026年10⽉13⽇（星期⼆）下午6時⾄2026年10⽉14⽇（星期三）中午12時優先購票。Live Nation 會員亦可於2026年10⽉14⽇（星期三）下午3時⾄晚上11時59分登⼊進⾏優先訂票。如欲成為會員或查詢有關資訊,請瀏覽www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先訂票。

門票將於2026年10月15日（星期四）下午3時起透過Cityline公開發售。