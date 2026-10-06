劉家良入室弟子何麥心臟病離世享年64歲 即睇心臟病發急救指引

曾活躍於80年代香港動作影壇的資深龍虎武師、一代洪拳宗師劉家良的入室弟子何麥（Mark Houghton），於昨日（5日）凌晨在香港因突發心臟病辭世，享年64歲。其Facebook專頁發布長文訃告證實噩耗，師母翁靜晶亦透過社交平台表達深切哀悼。心臟病之所以被稱為「頭號殺手」，主要在於其突發性以及造成的損害往往是不可逆轉的，下文將為大家拆解心臟病的高危因素以及急救指引，提防疾病的威脅。



Facebook@Mark Houghton

武術宗師何麥於2026年10月5日因心臟病在香港猝逝。出生於英國的他憑著對中國武術的熱愛，於80年代隻身來港，不僅學會流利粵語，更精通洪拳，成為劉家良導演的入室弟子及「黃飛鴻第五代傳人」，畢生致力將洪拳發揚光大，對香港動作電影貢獻良多。

何麥憑藉出色的身手蜚聲國際，更獲荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）青睞，在他們訪港期間獲指定聘用為貼身保鑣。

此外，他還是一名專業潛水教官，更是將美國TDI/SDI潛水系統引入香港的重要推手，他的離世無疑是香港武術界、影視界及潛水界的重大損失。

Facebook@Mark Houghton

面對突如其來的噩耗，家屬在訃聞中悲痛緬懷與他33年來相處的點滴，字裡行間充滿不捨。家屬表示目前正努力走出悲痛並著手處理後事，葬禮與追悼會的具體安排將於確定後公布，並懇請外界在此艱難時刻給予他們私隱與空間。

Facebook截圖@Mark Houghton

心臟病居香港致命死因第三位：冠心病年輕化趨勢警號

根據香港政府衞生署衞生防護中心及政府統計處的資料顯示，心臟病在香港最常見的致命疾病中位居第三位，其死亡人數佔總登記死亡人數的12.6%。按每十萬名人口計算，男性的心臟病粗死亡率為109.1，女性則為69.7。在各類心臟病中，以冠狀動脈心臟病（冠心病）最為普遍，亦是主要的致死原因；此外，隨著現代人飲食與生活習慣的改變，冠心病目前亦呈現出年輕化的趨勢。

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衞生防護中心網站截圖

心臟病五大高危人士逐個捉

心臟病主要與慢性疾病、不良生活習慣及先天因素息息相關。首先，最首當其衝的高危族群是「三高」患者（即高血壓、高血脂及糖尿病患者），這些代謝性疾病會加速動脈粥樣硬化，令血管收窄並大幅增加心臟負擔；其次是吸煙人士，因為煙草中的尼古丁、一氧化碳等有害物質會嚴重損害血管內壁，促使血栓形成，令誘發冠心病的風險急劇上升。

第三類高危人士為肥胖及長期缺乏體能活動者，過多的體內脂肪會增加心臟泵血的阻力，同時容易衍生其他心血管併發症；第四類則是飲食習慣不良的人士，長期攝取高鹽、高糖、高飽和脂肪及反式脂肪的食物，會直接導致血管內積聚斑塊。最後，擁有家族心臟病史以及年長者屬於第五類高危群體，受先天遺傳基因及器官血管自然老化的影響，他們罹患心臟病的機率遠超常人，因此這五大族群必須格外注重日常作息管理與定期進行心臟檢查。

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心臟病的病徵

心臟病的病徵會因應具體的疾病種類（如冠心病、心律不整、心臟衰竭等）及嚴重程度而有所不同。以下為最常見的重點病徵：

胸痛或胸部不適（心絞痛）：最典型的症狀。患者通常會感到胸口中央或左側有被重壓、收緊、擠壓或灼熱的感覺。

疼痛蔓延：胸部的不適感可能會放射延伸至左臂（或雙臂）、肩膀、頸部、下顎、背部，甚至上腹部。

呼吸困難（氣促）：無論是在活動期間、運動時，還是休息或平躺狀態下，都會感到呼吸短促、不夠氣。

心悸：異常感覺到心跳過速、強烈跳動、漏拍或極不規律。

頭暈或昏厥：由於心臟無法泵出足夠血液到腦部，導致突然眩暈、頭重腳輕、眼前發黑，甚至短暫失去知覺。

出冷汗：在沒有明顯原因的情況下突然全身冒冷汗，通常與胸痛同時發生。

下肢及身體水腫：腳部、腳踝、小腿或腹部出現異常腫脹，通常與心臟泵血功能衰退（心臟衰竭）引致的體液積聚有關。

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分秒必爭救命黃金期：突發性心臟病分級應急指引

根據香港消防處、醫療輔助隊以及GovHK 香港政府一站通的官方急救指引，心臟病發（急性冠狀動脈阻塞／心肌梗塞）屬於分秒必爭的危急重症。每延遲一分鐘救治，存活率將急劇下降。

當家人突然出現心臟病發徵狀時，應根據患者的意識狀態採取以下標準處置程序：

第一階段：患者尚有意識時（疑似心肌梗塞發作）

若家人出現胸口劇痛（有如大石壓胸）、痛感蔓延至左肩、頸部或下顎、冒冷汗、呼吸困難或頭暈等警告訊號：

1. 立即致電「999」召喚救護車

．開啟手機擴音，清楚向通訊員報上詳細地址、患者目前意識狀態及主要病徵。

．切勿自行駕車或乘搭的士前往醫院，救護車配備專業急救器材（如心電圖監視器、除顫器及氧氣設備），且能在送院途中啟動綠色通道。

2. 立刻停止所有活動，維持「半坐臥姿勢」

．攙扶患者坐下，背部可靠在牆壁、梳化或枕頭上，雙膝微曲（半坐臥姿勢能減低心臟回血阻力，減輕心臟負荷）。

3. 鬆解緊束衣物

．解開患者衣領、領呔、皮帶或緊身衣物，打開窗戶保持室內空氣流通。

4. 遵醫囑協助用藥（切忌亂服藥物）

．若患者已確診冠心病且隨身備有醫生處方的硝酸甘油片（香港俗稱：脷底丸／台灣：舌下含片），應協助其含服於舌下。

警告：切勿隨意借用他人藥物，若患者血壓極低或出現暈眩，未經醫生指示切勿胡亂服藥。

5. 安撫情緒，保持平靜

．叮囑患者緩慢呼吸，焦慮與恐慌會刺激交感神經，令心跳加快而加重心肌缺氧。

第二階段：患者突然暈倒／失去知覺（心臟驟停 Cardiac Arrest）

若患者在發病期間突然倒地、失去知覺，必須即刻啟動香港消防處「擊活人心」急救程序：

步驟 1：評估意識與呼吸（10秒內完成）

．輕拍患者雙肩，並在耳邊大聲呼喚：「你點呀？醒唔醒到？」

．俯身觀察患者胸部10秒：若無反應，且沒有呼吸或呼吸不正常（僅呈瀕死喘息），即判定為心臟驟停。

步驟 2：報警求助並索取 AED

．立即致電999（保持通話，聽從消防處救護調派指引）。

．若現場有其他人，立即指示對方：「請立刻拿取最近的 AED（自動體外心臟去顫器）！」（可透過大廈管理處、屋苑大堂或港鐵站取得）。

步驟 3：立即施行 CPR（心肺復甦法）

．按壓位置：兩乳頭連線正中央（胸骨下半段）。

．施救口訣：「快、狠、準」

快：每分鐘100至120次（約每秒兩下）。

狠：向下按壓深度為5至6厘米，每次按壓後讓胸口完全回彈。

準：手掌根部緊貼胸骨中心，雙臂伸直，垂直向下施力。

．持續按壓，直至 AED 送達或救護員接手。

步驟 4：使用 AED（自動心臟除顫器）

．AED 設有全中文語音導航，任何人均可使用，遵循三步驟：

．開機：按下電源開關。

．貼片：撕開保護膜，依照圖示將兩塊電極片分別貼於患者右上胸（鎖骨下方）及左側下胸（腋下肋骨處）。

．分析與電擊：插上插頭，聽從語音指示；當機器提示「正在分析心律」或「建議電擊」時，大聲警告旁人切勿觸碰患者，按下電擊鈕。電擊完成後，立即重啟 CPR 按壓。

政府醫護人員嚴正提醒：四項致命禁忌

切勿強行拉起或扶著走動：患者心肌正處於極度缺血狀態，任何走動都會增加心肌耗氧量，誘發致命心律失常。



切勿在昏迷時餵水、進食或餵藥：昏迷時吞嚥反射消失，任何液體或藥物均會直接流入氣管導致窒息。



切勿誤信坊間偏方：如用力搥胸、用力咳嗽、針刺十宣穴放血或劇烈拍打手臂肘窩，醫學證實這些方法毫無搶救效果，反而會白白浪費僅有數分鐘的黃金搶救時間。



切勿心存僥倖等待痛楚自行消退：心肌梗塞引起的胸痛通常持續超過15分鐘且不會自行好轉，必須在發病 90 分鐘黃金期內 送達醫院進行血管重建手術（俗稱：通波仔 / 心導管介入手術）。



何麥縱橫香港動作影壇數十年，早年因崇拜劉家良導演而隻身來港，其精湛的洪拳功夫更讓他獲封為「黃飛鴻第五代傳人」。然而，即便具備深厚武術功底、體格強健的運動員，亦非心血管疾病的免疫群體。根據香港01專訪報導以及心臟專科臨床研究指出，長期高強度運動若未伴隨血管健康監測，潛伏於冠狀動脈內的無症狀動脈粥樣硬化斑塊（Atherosclerotic Plaque）一旦因劇烈溫差、情緒波動或隱性發炎而破裂，便會在數分鐘內誘發急性血栓形成，造成冠狀動脈百分之百堵塞，引發致命心室顫動（VF）。因此，定期接受運動心電圖或心臟電腦斷層掃描（CTCA），是防範無聲猝死的關鍵屏障。