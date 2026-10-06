70歲杜麗莎同框45歲餅印愛女　T.V. Carpio拒回港發展獨闖百老匯

現年70歲的歌手杜麗莎（Teresa Carpio）曾於1960至1970年代憑藉翻唱英文歌曲多次取得金唱片銷量成績，獲填詞人黃霑讚賞其「絕對音準」。1970年代末她選擇暫別樂壇，與初戀男友Peter Mui移居美國結婚並誕下女兒T.V. Carpio。1983年杜麗莎與Peter Mui投資舉行香港體育館（紅館）演唱會，卻虧損300萬港元，夫妻二人因財務重擔與理念分歧，最終以離婚收場。如今移居美國多年的她，日前於社交平台發布一張與長女T.V. Carpio的最新合照。



杜麗莎現時長居多倫多，教世界各地的學生唱歌。（IG@therealteresacarpio）

T.V. Carpio樣貌與杜麗莎如「餅印」

T.V. Carpio（全名Teresa Victoria Carpio）為杜麗莎與首任丈夫、服裝製造商Peter Mui所生的女兒。現年45歲的T.V. Carpio擁有小麥色膚色，其五官輪廓、笑容與神韻跟母親杜麗莎高度相似。不少網民看過照片後表示母女容貌如同「餅印」，同時還稱讚70歲的杜麗莎體態保養得珠圓玉潤，標誌性笑容依然充滿活力。

杜麗莎70歲罕曬餅印愛女T.V. Carpio。（IG@therealteresacarpio）

T.V.Carpio留美發展進軍百老匯

T.V. Carpio現為美籍華裔演員兼歌手，於美國影視界及舞台劇界發展，過往曾參演《戀愛大過天》（Across the Universe，大陸譯《穿越蒼穹》、台譯《愛是唯一》）及《逆天潛能》（Limitless，大陸譯《永無止境》、台譯《藥命效應》）等電影作品。

T.V. Carpio現在在美國演藝圈發展。（IG@tvcarpio）

T.V. Carpio現在在美國演藝圈發展。（IG@tvcarpio）

T.V. Carpio還於2011年參演了百老匯音樂劇《蜘蛛俠：消滅黑暗》（Spider-Man: Turn Off the Dark，台灣譯《蜘蛛人》），飾演蜘蛛女神Arachne一角，據悉這是百老匯史上製作成本最昂貴的音樂劇。此外她於影音平台YouTube發布翻唱The Beatles名曲《I Wanna Hold Your Hand》的影片，累積觀看次數突破400萬次。

T.V. Carpio參演了百老匯音樂劇《蜘蛛俠：消滅黑暗》（Spider-Man: Turn Off the Dark，台灣譯《蜘蛛人》）。（IG@tvcarpio）

T.V. Carpio翻唱The Beatles名曲《I Wanna Hold Your Hand》的影片累積觀看次數突破400萬。（影片截圖）

T.V.Carpio拒絕留港發展避免標籤

身為星二代，T.V. Carpio曾公開說明未有選擇留在香港演藝圈發展的原因，主因不希望承受母親名氣光環帶來的標籤。她曾表示：「喺香港個個會話媽咪係明星先有機會，喺美國試鏡人哋可以話你唔夠靚、唔夠叻、唔夠唱，太矮、太肥，起碼我做嘅係自己努力得嚟。」她期望透過個人實力獲得業界與觀眾認同，而非依賴母親在樂壇的知名度。