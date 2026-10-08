安畔錫遺作《戀愛博士》Disney+獲好評！秋英宇截肢虐戀金所泫

韓國著名導演安畔錫（又譯：安判碩）執導的遺作《戀愛博士》（연애박사/Between Steps）已於2026年10月5日在韓國ENA電視台首播，香港及海外觀眾可透過Disney+等串流平台同步收看。全劇共12集，由新世代演員秋英宇（又譯：秋泳愚）與金所泫（金所炫）首度合作主演，講述在機械人工程研究室展開的療癒愛情故事。劇集首播後收視表現亮眼，第二集全國收視率即攀升至2.359%，掀起熱烈討論。



韓國著名導演安畔錫（又譯：安判碩）執導的遺作《戀愛博士》（연애박사/Between Steps）已於10月5日開播。（IG@wow_kimsohyun）

《戀愛博士》由新世代演員秋英宇（又譯：秋泳愚）與金所泫首度合作主演，講述在機械人工程研究室展開的療癒愛情故事。（IG@wow_kimsohyun）

昔日游泳健將截肢惹心疼 遇上跨學科碩士生

《戀愛博士》講述男主角朴民載（秋英宇飾）高中時曾是備受矚目的游泳選手，後因罹患骨肉瘤被迫截肢失去右腿，中斷運動生涯。走出人生低谷後他考入機械工程學系並攻讀博士學位，兼任研究室助教（TA）；女主角林宥珍（金所泫飾）原本主修時裝設計相關學科，在經歷挫折後毅然轉考機械工程學系碩士課程，因緣際會走進民載所在的實驗室。兩個在人生道路上各自陷入「瓶頸」的年輕人，在充滿精密零件與數據的研究室裡逐漸靠近。

《戀愛博士》講述男主角朴民載（秋英宇飾）高中時曾是備受矚目的游泳選手，後因罹患骨肉瘤被迫截肢失去右腿，中斷運動生涯。（《戀愛博士》劇照）

《戀愛博士》講述女主角林宥珍（金所泫飾）原本主修服裝相關學科，在經歷挫折後毅然轉考機械工程學系碩士課程，因緣際會走進民載所在的實驗室。(《戀愛博士》劇照）

秋英宇與金所泫是在人生道路上各自遭遇「卡關」的年輕人，在充滿精密零件與數據的研究室裡逐漸靠近。（《戀愛博士》劇照）

官方以宣傳句「愛情也有正確答案嗎？」貫穿全劇，劇名《戀愛博士》更一語雙關，既標示男主角的學術身份，同時暗喻在感情領域中，每個人都應該要持續學習。

秋英宇與金所泫是在人生道路上各自遭遇「卡關」的年輕人，在充滿精密零件與數據的研究室裡逐漸靠近。（IG@wow_kimsohyun）

安畔錫導演遺作 《浪漫滿屋》編劇閔孝貞執筆

此劇導演安畔錫曾執導《白色巨塔》、《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《畢業》等多部經典韓劇，曾榮獲百想藝術大賞電視部門導演獎。安畔錫於2025年確診肺癌後仍帶病拍攝，2026年7月因腦出血昏迷，不幸於2026年8月12日辭世，享年64歲。他在逝世前堅持完成了《戀愛博士》的全部拍攝與剪接，為39年傳奇執導生涯畫上動人句點。

《戀愛博士》導演安畔錫曾執導《白色巨塔》、《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《畢業》等多部經典韓劇，並兩度榮獲百想藝術大賞電視部門最佳導演獎。（IG@wow_kimsohyun）

導演安畔錫在面對健康挑戰期間仍堅持完成《戀愛博士》的拍攝與剪接，以嚴謹與真摯的創作態度為職涯畫上句點。(《戀愛博士》劇照）

劇集由《浪漫滿屋》資深編劇閔孝貞執筆，並由音樂導演李南研操刀原聲帶設計，邀請多位海外音樂人參與創作，打造出情感細膩的聲景氛圍。

《戀愛博士》由《浪漫滿屋》資深編劇閔孝貞執筆，並由音樂導演李南研操刀原聲帶設計。（《戀愛博士》劇照）

細節到位不刻意煽情 網民大讚「神級曖昧期」

劇集開播後，不少網民讚賞安畔錫一貫的慢熱與細膩風格，留言指出「濾鏡、雨傘、配樂、對白，一切都是熟悉的風格」、「安導特別會拍曖昧期」。亦有劇評注意到，劇中家人談論戀愛條件時脫口而出的「四肢健全」，本是尋常俗語，落在民載身上卻顯得格外尖銳。這種不刻意煽情、處處顯細節的筆觸，正是安畔錫作品的標誌性風格。

《戀愛博士》中家人談論戀愛條件時脫口而出的「四肢健全」，本是尋常俗語，落在民載身上卻顯得格外尖銳。（IG@wow_kimsohyun）