蔡琴寧波站演唱會兩檔門票送價值1500元茅台　主辦方：老闆喜歡她

1月17日，台灣女歌手蔡琴《不要告別》巡迴演唱會在浙江寧波舉辦，因演出主辦方老闆是蔡琴忠實歌迷，購買4140元（人民幣，下同）的3人套票和3920元的4人套票可獲得一瓶價值約1500元的茅台酒（2026年散瓶）。目前這兩檔門票已售罄。



蔡琴演唱會寧波站將於1月17日晚舉辦。（官方圖片）

蔡琴演唱會寧波站兩檔演出會門票送茅台酒。（網絡圖片）

《極目新聞》報道，蔡琴《不要告別》演唱會寧波站門票分為看台的480元、680元、780元、980元，內場的1380元等多個價位，此外還有4140元的內場3人套票、3920元的看台4人套票。如果歌迷購買的是價值4140元和3920元的專屬套票，即可獲贈一瓶53度500毫升的飛天茅台（2026年散瓶）。

演唱會主辦方工作人員證實稱，確實有購套票贈送茅台的活動，此前的演唱會沒有發起過送茅台的活動，「因為我們老闆特別喜歡蔡琴」。

當地兩家茅台經銷門店的工作人員透露， 2026年散瓶茅台價格售價大約是1500多元。