蔡琴寧波站演唱會兩檔門票送價值1500元茅台 主辦方：老闆喜歡她
撰文：許靖雯
出版：更新：
1月17日，台灣女歌手蔡琴《不要告別》巡迴演唱會在浙江寧波舉辦，因演出主辦方老闆是蔡琴忠實歌迷，購買4140元（人民幣，下同）的3人套票和3920元的4人套票可獲得一瓶價值約1500元的茅台酒（2026年散瓶）。目前這兩檔門票已售罄。
《極目新聞》報道，蔡琴《不要告別》演唱會寧波站門票分為看台的480元、680元、780元、980元，內場的1380元等多個價位，此外還有4140元的內場3人套票、3920元的看台4人套票。如果歌迷購買的是價值4140元和3920元的專屬套票，即可獲贈一瓶53度500毫升的飛天茅台（2026年散瓶）。
演唱會主辦方工作人員證實稱，確實有購套票贈送茅台的活動，此前的演唱會沒有發起過送茅台的活動，「因為我們老闆特別喜歡蔡琴」。
當地兩家茅台經銷門店的工作人員透露， 2026年散瓶茅台價格售價大約是1500多元。
男子自帶3支茅台宴請親友 慘遭餐廳侍應｢調包｣ 因溫度發現端倪「藥中茅台」片仔癀跌落神壇 一粒曾被炒至1600元如今只賣幾百元貴州茅台時隔一年半再換帥 貴州省能源局局長陳華接任董事長內地旅客企圖用水果罐頭藏茅台闖關 遭拱北海關截獲