陳奕迅現身都大講座　談廣東歌與人生挫折　即席與師生合唱

都會大學（都大）伍絜宜人文社會科學院人文、語言與翻譯學系日前舉行嘉賓講座，邀請歌手陳奕迅於10月5日親臨校園，與師生對談並分享對廣東流行曲的熱愛。陳奕迅在活動上談及人生路上的未知與挫折，寄語師生走彎路或許比直路花更多時間，但能欣賞更多沿途風景。



講座由都大伍絜宜人文社會科學院周耀輝籌辦及主持，吸引逾300名都大師生參與。伍絜宜人文社會科學院助理教授龔詠詩、曾智聰及修讀中文歌詞創作班的中文榮譽文學士課程二年級學生林嘉浩，與陳奕迅就廣東流行曲、歌詞及年輕音樂人的特質和發展對談。副校長鄺志良、伍絜宜人文社會科學院院長Roger Michael Scully及講座教授文潔華亦有到場支持。



都大伍絜宜人文社會科學院人文、語言與翻譯學系日前舉行嘉賓講座，邀請歌手陳奕迅於10月5日親臨校園，與師生對談並分享對廣東流行曲的熱愛。（都大提供）

陳奕迅視歌詞為生活養份 讚廣東話九聲蘊含意境

陳奕迅於活動上分享對廣東歌的鍾愛，視之為生命中的養份。他坦言：「我很多關於生活、生命上的事情，都是來自歌詞」。他認為廣東歌詞富有意境，並以其歌曲《富士山下》的首句「攔路雨偏似雪花」為例，指出寥寥數字已能勾畫鮮明畫面。他提到廣東話有九個聲調，填廣東話歌詞絕不容易，因此對填詞人深感佩服。他又坦言曾被批評理解歌詞較慢，因而會花更多時間提問和了解，並鼓勵大家不明白就要問，不需要感到羞愧。

陳奕迅於活動上分享對廣東歌的鍾愛，視之為生命中的養份。（都大提供）

入行逾三十年的陳奕迅表示，隨着年歲漸長，對許多歌曲的歌詞有更深體會，亦感恩一直得到身邊合作夥伴的幫助與支持。他建議大家尋找欣賞、支持並了解自己性格的人，因為對方會知道如何協助安排每件事，也會支持自己的夢想。他勉勵都大師生不要害怕，也不要想太多，不要看輕自己，不要過份活在過去，也不用所有人都喜歡自己。

引用黃沾金句勉勵學生忠於自己及不怕吃虧

談及人生經歷，陳奕迅表示每個人在人生路上都難免「碰釘」，但親身經歷後往往能走得更踏實。他引述填詞人黃沾所言：「直路是走得快點，但彎路會多很多風景」，認為彎路比直路更好。談及年輕音樂人的特質，他認為要忠於自己，做自己想做的事，熱愛是最重要的動力。他回憶自己自小熱愛表演，求學時獲老師鼓勵唱歌，自此不斷練習並把握每個表演機會，強調熟能生巧，即使有才華的人都要練習才會進步。他亦勉勵年輕音樂人不要害怕吃虧和受到批評：「我從來不怕『蝕底』，也不怕被人批評。你愈批評我，我愈興奮。」

談及年輕音樂人的特質，陳奕迅認為要忠於自己，做自己想做的事，熱愛是最重要的動力。（都大提供）

講座尾聲，學院助理教授陳楸帆連同三位修讀中文歌詞創作班的都大學生，包括創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程學生陳焯曦、林煒喬，以及護理學榮譽學士（普通科）課程學生崔倩怡，現場演唱陳奕迅的歌曲《月球上的人》、《我甚麼都沒有》及《今天只做一件事》。陳奕迅欣賞師生演出，讚賞並即興與他們合唱《忘記歌詞》。