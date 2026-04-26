草蜢演唱會｜李嘉欣關之琳罕有同場　兩大美人紅館隔空「鬥靚」

草蜢相隔四年，今晚（26日）再踏紅館，舉行一共七場的《Three In Love 草蜢演唱會2026》，慶祝成軍40周年。蔡一傑、蔡一智及蘇志威在圈中人緣極佳，頭場吸引大批圈中好友現身撐場，台下可謂星光熠熠。而在眾多星級嘉賓中，兩位大美人李嘉欣與關之琳的罕有同場，更成為了全場焦點。

草蜢相隔四年，今晚（26日）再踏紅館，舉行一共七場的《Three In Love 草蜢演唱會2026》，慶祝成軍40周年。（陳順禎 攝）

三子施展渾身解數。（陳順禎 攝）

李嘉欣與許晉亨坐頭排放閃

大美人李嘉欣今晚與老公許晉亨一同現身支持草蜢。染了一頭金髮的李嘉欣，戴上深色牛仔Miu Miu Cap帽，並身穿一件綴有閃石裝飾的牛仔背心內搭白背心，打扮得非常年輕且充滿活力。兩夫婦及家姐坐在第一排位置，面對傳媒鏡頭時，李嘉欣報以優雅微笑，心情極佳。而去到快歌環節，李嘉欣更顯得十分投入，完全沒有闊太架子，與老公許晉亨齊齊起身狂歡，跟着草蜢「一齊嗌，開心一齊嗌」，又與現場觀眾一起大玩人浪，表現興奮。

雖然李嘉欣戴著帽，但依然難掩其神顏值。（陳順禎 攝）

許晉亨全程保護太太。（陳順禎 攝）

李嘉欣同老公拍拖睇騷，一身打扮相當青春。（陳順禎 攝）

兩公婆坐第一行觀賞演唱會。（陳順禎 攝）

去到勁歌環節，李嘉欣仲high到企埋起身！（陳順禎 攝）

關之琳休閒不失貴氣 與顧紀筠VIP席密密傾

而另一位大美人關之琳亦低調現身VIP席，與好友顧紀筠同坐。相比之下，關之琳打扮就非常密實，她身穿一件圓領T-shirt，外搭一件灰色簡約外套，休閒得來不失貴氣。現場見她與身旁的顧紀筠邊看表演邊傾偈，兩人手持愛心形狀的光棒，隨着音樂搖擺，顯得相當投入，完全沉醉於演唱會當中。而李嘉欣與關之琳兩位大美人難得同場鬥靚，也成為了草蜢演唱會台下的另一道美景。

關之琳亦低調現身VIP席，與好友顧紀筠同坐。（陳順禎 攝）

關之琳食定喉糖，可能預了唱足一晚。（陳順禎 攝）

關之琳隨着音樂搖擺螢光棒，顯得相當投入。（陳順禎 攝）

關之琳全晚high爆看騷。（陳順禎 攝）

完全沉醉於演唱會當中。·（陳順禎 攝）