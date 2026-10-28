FIF慈善音樂會2026澳門｜門票優先公售攻略｜楊千嬅衛蘭AGA岑寧兒
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
FIF 慈善音樂會《The EverPresent LIVE》，楊千嬅、衛蘭、AGA江海迦及岑寧兒（Yoyo）將於2026年12月12日（星期六）齊集澳門威尼斯人綜藝館，會在Trip.com Group優先開賣門票，並會在金光票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
FIF 慈善音樂會慈善音樂會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年12月12日（星期六）
演唱會時間：晚上8點
演唱會地點：澳門威尼斯人綜藝館
門票價錢：HKD / MOP $1480 / $1180 / $880 / $680 / $480
FIF 慈善音樂會慈善音樂會2026澳門 | 優先購票
優先訂票渠道：Trip.com
門票發售時間：11月5日（星期四）上午11時
FIF 慈善音樂會慈善音樂會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台：金光票務
公開開賣日期：11月10日（星期二）
公開開賣時間：有待公佈
FIF 慈善音樂會慈善音樂會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。