黎彼得致敬音樂會12月演藝開騷　JW農夫尹光眾星齊集唱盡經典金曲

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》將於2026年12月5及6日，一連兩晚在香港演藝學院歌劇院隆重舉行，票價分別為1180、880、680和480四種，即日起已於Cityline公開發售，是次門票部份收益將捐贈予「仁濟醫院」作慈善用途。今次致敬音樂會演出歌手陣容也巳在早前的發佈會上公布，當中包括尹光、彭健新、大AL、余安安、鄭俊弘、JW王灝兒 、張與辰、顏米羔、陳美齡 (12月5日)、夏韶聲(12月5日)、黎瑞恩 (12月6日)、農夫FAMA (12月6日)，新加盟參與演出的將會是糖妹，再加上音樂大師杜自持擔任音樂總監，這個新配搭令一眾樂迷眼前一亮，紛紛期待音樂會的來臨。

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顏米羔、彭健新、張與辰參與《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》演出。（公關提供）

杜自持擔任《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》音樂總監。（公關提供）

群星眼中的黎彼得

黎彼得可說是開拓粵語流行曲的先行者之一。70年代中與歌神許冠傑合作無間，成為香港流行音樂史上一對黃金拍檔，二人聯手打造無數金曲，帶給樂迷津津樂道的集體回憶。黎彼得也同時為其他歌手寫下少經典作品，陳美齢表示：「我覺得黎彼得老師的作品取材範圍真的很廣闊，有一些作品很搞笑很得意，令我們聽得很過癮；有一些充滿哲學式的人生道理，令我們在欣賞過後會點頭及沉思；有一些則是非常溫馨的作品，他曾經寫過一首名叫《願你繼續醉》的歌給我，這首歌也是我其中一首代表作，我自己非常喜歡這首歌，它描述當一段感情結束時人的心態會是如何。另一首黎老師寫給我的作品是《紫荊花》，當時我正在製作一張歌曲和香港有關的專輯，他用《紫荊花》代表香港，寫出我懷念和思鄉的感情。我非常感恩可以得到這兩首歌，我覺得黎老師的廣東詞是絕世天才先可以寫出來，他的用字只有說廣東話的朋友才能欣賞到。很可惜黎老師已經離開我們，但他留給我們很多廣東經典歌曲，相信這些歌會一直流傳下去，陪伴我們，令我們的人生更加豐富。希望大家於12月5日及6日和我們一起懷念黎老師，以及懷念他帶給我們那段美好的時光。」糖妹：「好高興能夠參加《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》，讓我們一起用音樂向黎彼得先生致敬，期待和大家一起回憶，分享黎彼得先生的經典作品。」

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》演出歌手陳美齢。（公關提供）

糖妹參與 《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》演出。（公關提供）

夏韶聲談歌詞內涵：「沒有好詞怎能打動人心」

夏韶聲說：「歌是旋律、唱是感情、詞是內函，沒有好的詞怎能打動人心。」鄭俊弘：「今次非常榮幸有份參與Peter哥的致敬音樂會，他的歌詞真的是由細聽到大，我覺得這些歌詞非常口語化，能說出我們香港人的心聲。他有時會用一些很香港人的貼地術語，例如《卒卒聲即刻走去搵嘢做》，Peter哥也能寫出很多人生哲學和道理，在不同階段聽他的歌能有不同的領悟，特別是《浪子心聲》，現在人越嚟越大，聽這首歌就有更多共鳴，《命裡有時終須有，命裡無時莫漢求》！Thank you，Peter哥。」JW : 「好榮幸可以參加這個致敬音樂會！相信好歌同好歌詞都一定會流傳百世，多謝Peter哥對音樂圈同演藝圈的貢獻。」

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》演出歌手夏韶聲。（公關提供）

農夫FAMA參與《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》演出。（公關提供）

主辦單位環星娛樂表示今次一連兩場致敬音樂會得到一眾原唱及後輩歌手，以最真誠之演繹風格向黎彼得先生致敬，無論是非常貼地的《咪當我老襯》、《加價熱潮》、《尖沙咀 Susie》 ，或充滿人生哲理的《浪子心聲》、《世事如棋》等，相信必定能令樂迷更進一步了解黎彼得在樂壇之崇高位置和成就，以及其作品永恆不息、薪火相傳的影響力。

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》演出歌手大AL。（公關提供）