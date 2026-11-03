《WE LOVE LIVE》跨年倒數迎2027　羅志祥姜濤澳門合體再升級

送別2026，迎接2027！今年年底最震撼、最具話題性的跨年演唱會《WE LOVE LIVE》正式宣佈，將於2026年12月31日及2027年1月1日，一連兩天登陸「澳門新濠影滙綜藝館」！演唱會以 「WE LOVE LIVE」 為主題，一語雙關，既代表著樂迷對「現場音樂（LIVE）」



跨年演唱會《WE LOVE LIVE》將於2026年12月31日及2027年1月1日，一連兩天登陸澳門。（公關提供）

那份無可比擬的熱愛與沉浸感；同時亦取其諧音「WE LOVE LIVE」，希望在歲末年初的交替時刻，勁歌熱舞，極盡視聽，一場不容錯過的音樂盛宴，為大眾注入滿滿的正能量，用音樂熱愛生命，迎接一個最亮眼的2027！

羅志祥姜濤雙雙登陸澳門

今次《WE LOVE LIVE》陣容絕對震撼度破表！早前在小豬演唱會合作、憑藉炸裂舞台引爆全城話題的「亞洲舞王」羅志祥（小豬）與人氣偶像姜濤，今次雙雙登陸澳門，同場為觀眾帶來各自極具口碑的精彩舞台！

羅志祥（小豬）與姜濤將在澳門再次合體。（公關提供）

質感唱作歌手Ian陳卓賢以音樂譜寫未來！作為實力唱將，Ian的加入絕對為現場帶來更具感染力的音樂體驗。憑藉極具穿透力的聲線與豐富細膩的音樂層次，定能深深打動觀眾。而新生代Band Sound代表ROVER以充滿爆發力的搖滾與創作能量炸翻全場！新晉唱作人Jacky 范卓賢用獨特嘅聲音感染觀眾傾力演出。從勁歌熱舞、極致美聲到熱血Band Sound，滿足所有樂迷對Live Show的終極幻想！

Ian的加入將為現場帶來更具感染力的音樂體驗。（公關提供）

跨年倒數與元旦首Show 數千樂迷共創難忘瞬間

演唱會共設兩場，包括12月31日晚上9:30的「跨年夜倒數場」，將加設倒數環節，羅志祥、姜濤、陳卓賢（Ian）、ROVER及Jacky范卓賢他們將首度同框跨年倒數。在強勁音樂與歡呼聲中攜手邁向2027年；而1月1日晚上7:00的「元旦場」，更是2027年絕不能錯過的第一場音樂盛會，為新一年掀開熱血序幕！門票將於11月9日正式公開發售，樂迷切勿錯過！