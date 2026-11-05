菲道爾12月重臨香港開個唱　宣傳片戲言請Justin Bieber做嘉賓

馬來西亞創作歌手菲道爾(Firdhaus)將於12月5日 (星期六) 晚上8時正，於旺角麥花臣場館舉行「《地球是平的》巡迴演唱會2026」香港站。二次來港開個唱的菲道爾興奮表示：「香港嘅朋友，好耐冇見，我返嚟啦！」，在宣傳片中他更搞笑說邀請了 Justin Bieber 做他香港站的嘉賓，因上次馬來西亞站他也是這樣說，最後出現的是他的好朋友湯令山，所以今次他強調是真的，更叫大家相信他，到底是真是假，12月5日晚上自有分曉。

菲道爾二度攻港。（公關提供）

宣傳片搞笑稱邀請Justin Bieber任嘉賓。（公關提供）

全新團隊操盤雙舞台視覺

「《地球是平的》巡迴演唱會香港站」將由全新台灣製作團隊打造不一樣的演出節奏編排，以及燈光及視覺效果。製作團隊更特別於觀眾區增設「小舞台」，下層化身「全企位律動空間」，打破座位限制，讓歌迷能在近距離下隨音樂釋放情感。所以香港站演出不僅是一場視聽盛宴，更是一場在孤獨與共鳴中尋找自我的靈魂對話，期待與全場歌迷一同解鎖那些隱藏在旋律中的情感密碼。屆時菲道爾將帶來《阿拉斯加海灣》、《在加納共和國離婚》及《你好，就足矣》等破億EMO療癒情歌，帶給大家一個充滿震撼催淚魅力的周六晚上。