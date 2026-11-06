NANA認愛T.O.P遭網暴　沉默1個月長文反擊：拍拖是私生活絕不道歉

韓國女星NANA（林珍兒）與BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）於10月初認愛後，部分自稱粉絲的網友接連留下惡意評論。沉默約一個月後，NANA於5日透過個人社群平台發表長文（全文繁體中文翻譯詳見文末），罕見以強硬語氣反問：「我到底犯了什麼大錯？因為我，你們遭受了什麼損失嗎？」直言戀愛屬於個人私生活，沒有道歉的必要。



NANA與T.O.P今年初因拍攝T.O.P個人專輯主打歌MV結緣，4月再因宣傳活動碰面後關係升溫，雙方於6月發展為戀人關係，並在10月2日透過經紀公司認愛。認愛初期，NANA還曾在粉絲互動平台上害羞表示「會好好談一場美好、健康的戀愛」，態度坦然大方。然而戀情曝光後，T.O.P過往的爭議再度被提起，粉絲部分不滿情緒轉而延燒至NANA身上。

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「我沒有該道歉的地方」 NANA強硬反問惡評者

NANA11月5日在社群平台發文，她先是回顧出道17年來的點滴，強調自己無論處於活動高峰或空白期，始終認真對待工作，也感謝粉絲不求回報的支持。但她話鋒一轉，直接點名那些「自稱粉絲」卻刻意留下惡意文字的人，表示寫下這篇文章的目的，就是要讓這些人冷靜想想：「對藝人、對NANA這個人，到底想要什麼、期待什麼？」。

NANA接連拋出多個問句：

我到底犯了什麼大錯？因為我，你們遭受了什麼損失嗎？我在道德上引發了什麼爭議嗎？

她明確表示，戀愛以及承認戀情的過程，都是她的個人私生活與人生選擇：

我認為這不是需要道歉的事情。

唯一抱歉的是粉絲受傷 呼籲停止傷害

儘管態度強硬，NANA在文中仍流露對粉絲的不捨。她強調，自己真正感到抱歉的，是讓那些單純支持她的真愛粉絲無辜遭受惡評牽連與傷害。她寫道：

我真正覺得抱歉的部分，是因為我，讓那些我認為並非真正粉絲的人，即使不聽、不看、也不感受，卻還是讓支持我的粉絲們受到傷害與指責。

她也懇請外界：「請不要傷害那些把我當成一個人來愛護、尊重的粉絲們。」。

NANA最後向默默忍耐、持續支持她的粉絲致歉，並承諾會記住每一句應援的珍貴，以更好的面貌回報大家。截至報導截稿為止，T.O.P方面尚未對NANA的長文做出回應。

NANA認愛T.O.P遭粉絲惡評！首度發文反擊「我犯了什麼大錯？」強調戀愛免道歉。（Instagram@jin_a_nana）

NANA 社交平台發文全文 中文版

17年來，無論在什麼時刻，每一分每一秒我都真心地對待自己的工作，並且付出了全力。我也是個人，所以偶爾也有情緒動搖、不穩定的時候。但即便是在那樣的時候，我也從未對給予我的工作敷衍了事，或是沒有盡到責任過。



在17年的時間裡，我身邊出現了無求回報、只希望我幸福並一直為我加油支持的粉絲們。無論是在我非常活躍工作的時候，還是在沒有消息的空白期裡，大家都默默地以始終如一的心等待我、為我加油。我想守護這樣珍貴的心意，也希望因為我而讓大家感到更加幸福。這一點直到現在也沒有改變。



我現在之所以寫下這段話，是想傳達給那些因為我公開承認熱愛，就無視我的選擇與自由，故意寫下惡意文字、自稱為粉絲的人們。希望大家能冷靜地反思，對於藝人、以及對於「NANA」這個人，到底有著什麼樣的要求與期望。我試著去理解大家的言行，但我真的無法理解。我究竟做錯了什麼大錯嗎？因為我造成了大家什麼損失嗎？我引起了什麼道德上的爭議嗎？



請讓我明確地說明，關於熱愛以及到承認熱愛的過程，這是我的個人私生活，也是我的人生。



我不認為這是我需要感到抱歉的部分。



我認為自己需要感到抱歉的，是讓那些我認為並非真正粉絲的人們，因為我的關係，聽到了不必聽的話、看到了不必看的事，受到了不必承受的指責與傷害。



請不要去傷害那些拋開「藝人」這個框框、將「NANA」作為一個獨立的人去愛護與尊重的粉絲們。請不要再給他們帶來傷害了。



向一直以來默默忍耐與堅持著的粉絲們致以真心抱歉。

對於傳達給我的每一句鼓勵的話語，

我會牢記那份珍貴與感謝。

一定會以好的面貌回報大家的。



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