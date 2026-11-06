申敏兒《再婚皇后》首播爆！大尺度床戲朱智勛　網民急Call金宇彬

Disney+ 年度宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》震撼登場！由申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮領銜主演，於11月3日正式上架一口氣公開首4集後，翌日即迅速攻佔多個國家及地區的收視排行榜冠軍。本劇不僅因華麗陣容與宮鬥劇情備受矚目，首集申敏兒與朱智勛的一場大尺度親密床戲更成為全城熱話！



由於申敏兒現實中已於去年底與金宇彬完婚，這場火辣對手戲讓大批網民看得津津樂道，紛紛在社交平台笑稱要「快點把金宇彬找來」，令劇集討論度居高不下。



由申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮領銜主演的Disney+年度宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》於11月3日正式上架。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》首集申敏兒與朱智勛的一場大尺度親密床戲更成為全城熱話。（《再婚皇后》劇照）

金宇彬、申敏兒的婚禮照片。（Instagram@soyoobridal_official）

人氣網漫改編 宮廷四角戀揭幕

《再婚皇后》改編自全球累積瀏覽量高達近30億次的同名人氣網絡小說及漫畫，講述東大帝國完美皇后娜菲爾（申敏兒飾）慘遭皇帝索本修（朱智勛飾）背叛，丈夫勾搭上奴隸菈絲塔（李世榮飾）後，皇后果斷同意離婚，並要求與鄰國王子海因里（李鍾碩飾）再婚的復仇故事。劇集開播後，四人的感情拉扯極具張力，雖然朱智勛飾演的負心皇帝造型曾引發部分網民爭議，被嘲笑服裝風格偏離原著，但整體評價依然正面，愛恨交織且大快人心的情節讓觀眾大呼過癮。

東大帝國完美皇后娜菲爾（申敏兒飾）慘遭皇帝索本修（朱智勛飾）背叛，丈夫勾搭上奴隸菈絲塔（李世榮飾）。（IG@disneypluskr）

東大帝國完美皇后娜菲爾（申敏兒飾）慘遭皇帝索本修（朱智勛飾）背叛，丈夫勾搭上奴隸菈絲塔（李世榮飾）後，皇后果斷同意離婚，並要求與鄰國王子海因里（李鍾碩飾）再婚。（IG@disneypluskr）

三度合作默契足 大尺度床戲惹議

申敏兒與朱智勛繼《魔王》及《美味情慾》後第三度合作，默契十足。在首集劇情中，半裸的皇帝將身穿睡衣的皇后摟抱回床上，兩人緊密相依，畫面火辣指數極高。片段曝光後迅速在社交平台瘋傳，有網民驚呼：「兩人火花好勁，根本不像在演戲！」

在《再婚皇后》首集劇情中，半裸的皇帝將身穿睡衣的皇后摟抱回床上，兩人緊密相依，畫面火辣指數極高。（《再婚皇后》劇照）

在《再婚皇后》首集劇情中，半裸的皇帝與皇后緊密相依，畫面火辣指數極高。（《再婚皇后》劇照）

然而，這場親密戲之所以引發廣泛熱議，更多是因為戲外的一層關係。現實中，申敏兒與金宇彬歷經10年愛情長跑，已於2025年12月正式結為夫妻。這是申敏兒婚後的首部復出作，看著她與另一位男星在螢幕前貼身纏綿，網民第一時間聯想到的反而是正牌老公金宇彬。

申敏兒與朱智勛這場親密戲引發廣泛共鳴。（《再婚皇后》劇照）

這是申敏兒婚後的首部復出作，看著她與另一位男星在螢幕前貼身纏綿，網民第一時間聯想到的反而是正牌老公金宇彬。（《再婚皇后》劇照）

不少粉絲半開玩笑地留言：「那個手的位置是怎麼回事？」、「千萬別讓金宇彬看到！」更有網民打趣說：「宇彬應該夠堅強，捱得過這場戲。」齊齊「替金宇彬擔心」。

《再婚皇后》首集申敏兒與朱智勛的一場大尺度親密床戲更成為全城熱話。（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》首集申敏兒與朱智勛的一場大尺度親密床戲引網民熱議。（《再婚皇后》劇照）

事實上，這類留言純屬粉絲間的玩笑。申敏兒與金宇彬感情深厚，當年男方患癌時女方更是不離不棄，是南韓娛樂圈公認的模範夫妻。首集的床戲不過是《再婚皇后》的開胃菜，隨著劇情推進與皇后的絕地反擊，這場華麗的宮鬥大戲才剛剛拉開序幕。

申敏兒與金宇彬感情深厚，當年男方患癌時女方更是不離不棄，是南韓娛樂圈公認的模範夫妻。（IG@ament_official）

首集的床戲不過是《再婚皇后》的開胃菜，隨著劇情推進與皇后的絕地反擊，這場華麗的宮鬥大戲才剛剛拉開序幕。（IG@ament_official）