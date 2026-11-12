木村拓哉抵台開個唱　機場親為翻譯員舉咪盡顯風範　54歲神顏曝光

日本天王木村拓哉11月13日、14日兩天將在台北流行音樂中心開唱，這是他出道35年來首次以個人身份展開海外巡演。



11月12日下午3點20分左右，他穿著最愛的牛仔套裝、手拎愛馬仕鉑金包和登機箱現身松山機場，面對現場超過800位群眾和媒體，他維持一貫親切態度，不但指揮歌迷和他一起保持笑容面對鏡頭，面對眼前的麥克風海，木村拓哉毫無天王架子，直接伸手抽出其中一支麥克風，從頭到尾親自為翻譯人員舉著，貼心舉動瞬間融化全場。

木村拓哉去年為保健食品代言前往台灣時，曾提及希望能再次以「拿起麥克風的形式來到台北」。果然他兌現承諾，日前宣布展開個人演藝生涯中首次巡迴演唱會「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」，橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾與台北等海內外5大城市。

他今穿牛仔襯衫、褲子和格子內搭，一身休閒又有型地推著登機箱現身機場，見到粉絲和媒體大展笑顏，在媒體拍照時他不時轉過頭和粉絲點頭、微笑，並揮舞笑容手勢，指導大家要記得「smile」。他笑說：「去年有提到希望拿著麥克風來台灣，如今可以實現非常開心，受到歌迷這麼熱烈的歡迎也很開心，我這兩三天會在台北度過。」明天是他54歲生日，將與歌迷一同度過：

很開心，跟大家一起度過很可貴。

更多木村拓哉的相片：

+ 14

他也提到：

日文裡有一句話叫『一期一會』，意思是每次相聚都是很可貴的事，希望這次和歌迷相處，都可以成為每一位歌迷生命中難以忘懷的回憶。

隨後在工作人員和粉絲簇擁下離去，不少歌迷喊著「好帥」、「生日快樂」，他也點頭致意，展現天王風範。

延伸閱讀：木村拓哉無濾鏡樣貌曝光眼袋下垂兼暴瘦 網民驚訝與廣告差別極大

+ 1

延伸閱讀：

聖露西亞大使館親臨力挺！韋喆北流開唱嗨炸 親吐獨立音樂人辛酸低潮

才唱完小巨蛋 告五人攻蛋吸金狂潮！3天狂湧56場尾牙

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】