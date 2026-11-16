《中聲3》王鄭浚仁奪東南亞男藝人獎　化身記者訪問偶像張家輝

第3屆木星音樂獎 (Jupiter Music Awards) 聯同第31屆亞洲電視大獎 (Asian Television Awards) 頒獎典禮，於越南胡志明市和平劇院隆重舉行，現場星光熠熠，吸引來自亞洲各地的藝人及業界代表出席 。TVBI旗下藝人Rax王鄭浚仁憑借出色的音樂表現及個人影響力，成功摘下「東南亞最具影響力男藝人」(Most Influential Southeast Asian Artiste - Male) 殊榮，在國際舞台上為他的音樂事業寫下重要一頁。

Rax 王鄭浚仁現身紅地毯，並接受當地網紅的訪問。（公關提供）

Rax推《我就是舞台》開啟音樂之路

自參加TVB音樂選秀節目《中年好聲音 3》以來，Rax憑著獨特的嗓音、細膩的情感演繹及舞台感染力，逐漸積累人氣，深受觀眾喜愛。其後他推出首支個人單曲《我就是舞台》，正式踏上個人音樂發展之路，展現對音樂的熱誠與追求。從選秀舞台到個人音樂作品，再到如今獲得國際音樂獎項肯定，Rax一直以實際行動證明自己對音樂的堅持與努力。

「海豚粉」飛赴越南胡志明市, 親臨現場支持 Rax 王鄭浚仁出席頒獎典禮及領獎。（公關提供）

Rax勇奪「東南亞最具影響力男藝人」獎項

對於今次榮獲「東南亞最具影響力男藝人」獎項，Rax表示這個榮譽絕對歸功於每一位投票支持他，以及一路以來看見並肯定他的粉絲。他說 :「目前的我還算是一位新人，實在不敢當，能夠獲得如此大的肯定，真的讓我感到非常榮幸。」 此外Rax亦特別感謝經紀公司、製作人及幕後音樂團隊的支持與付出，感謝他們在每一次音樂創作及舞台籌備過程中，給予他最大的發揮空間與信任，讓他能夠一一實現自己的音樂夢想。

Rax 王鄭浚仁憑借出色的音樂表現及個人影響力, 榮獲第3屆木星音樂獎「東南亞最具影響力男藝人」。（公關提供）

首唱英文版《My Stage》展現音樂魅力

除了獲獎，Rax亦在頒獎典禮上帶來精彩的音樂演出，首度於現場獻唱全新英文單曲《My Stage》，為觀眾帶來耳目一新的音樂體驗。這首作品是為紀念其首支個人單曲《我就是舞台》推出一週年而特別製作的英文版本，通過不同語言重新演繹，賦予歌曲嶄新的音樂感覺，也展現Rax在音樂上的另一種面貌。適逢其會，能在這盛大的頒獎舞台上首度獻唱《My Stage》，更為這首歌加添多一重意義。

Rax 王鄭浚仁於頒獎典禮上首度現場演唱全新英文單曲《My Stage》。（公關提供）

Rax化身記者採訪偶像張家輝

從《中年好聲音 3》的舞台出發，到推出個人單曲,再登上國際音樂頒獎禮並獲得殊榮，Rax的音樂旅程正逐漸邁向新的里程碑。這次獲獎不僅是對他過往努力的肯定，更是推動他繼續前行的動力。未來Rax將繼續以音樂為橋樑，連接不同地方的樂迷，用歌聲傳遞感動、希望與正能量。

Rax 王鄭浚仁憑借出色的音樂表現及個人影響力, 榮獲第3屆木星音樂獎「東南亞最具影響力男藝人」。（公關提供）

Rax王鄭浚仁在頒獎典禮上，也巧遇第31屆亞洲電視大獎視帝張家輝。見到偶像的他，瞬間化身「小粉絲」，更以實習記者的身份，親自採訪自己的偶像，興奮之情溢於言表。