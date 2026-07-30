BTS杯葛格林美新設亞洲獎項拒參評　稱音樂不應以地區或語言區分

韓國男團防彈少年團（BTS）7月29日在社交平台宣布，將不向第69屆格林美獎提交作品參評。



+ 2

BTS表示：「我們決定今年不向格林美提交作品，希望音樂不會因為地區或語言而被區分，而是能夠單純以音樂本身被聽見、被喜愛。」

美國格林美獎（Grammy Awards）6月16日宣布增設5個獎項類別，包括加設「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance）類別，以表彰亞洲音樂人。

格林美獎網站指，「最佳亞洲流行音樂表演獎」獎項旨在表彰源自亞洲或在亞洲市場廣為人知的亞洲流行音樂表演，表揚其藝術卓越成就，包括但不限於韓國流行音樂（K-pop）、日本流行音樂（J-pop）和華語流行音樂（C-pop），表演需巧妙運用一種或多種亞洲語言。此獎項將頒發給作品的表演者。

韓聯社引述觀點稱，格林美此舉實際上是試圖將近年來在美國乃至全球音樂市場影響力不斷擴大的K-POP局限於「亞洲流行音樂表演」這一類別，而不讓其在主要類別參與競爭。

《東亞日報》報道，格林美此前一直因對非白人藝術家和非英語圈音樂持保守態度而受到批評，回顧防彈少年團的經歷，他們於2019年作為節奏藍調類頒獎嘉賓首次與格林美結緣，並從2021年起連續三年入圍「最佳流行對唱/組合表演」等獎項候選，但均未獲獎。

KBS分析，今年3月，防彈少年團發行第五張正規專輯《阿里郎》（ARIRANG），一舉斬獲美國公告牌單曲榜與專輯榜雙料冠軍，在全球引發熱潮，也由此成為格林美奪獎大熱門。

BTS在這種有利形勢下仍選擇不參評，意在對格林美近期面向韓、中、日等亞洲音樂新設獨立獎項的舉措表示抗議。 KBS

《東亞日報》稱，有觀點認為，細分獎項的設置反而可能加大韓國流行音樂歌手斬獲年度專輯、年度製作、年度歌曲等通用類大獎的難度。