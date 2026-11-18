韓國新晉男團LNGSHOT出道不足一年便迎來里程碑，日前於第18屆Melon Music Awards（MMA 2026）勇奪「年度新人獎」。這支由韓國嘻哈天王朴宰範（又譯：朴載範、Jay Park）旗下廠牌MORE VISION推出的首隊男團，憑高水準自創嘻哈與R&B作品迅速走紅；隊長OHYUL與韓法混血成員LOUIS更因分別擁有「成年版」與「少年版」Justin Bieber（賈斯汀·比伯）的聲線引發熱議。在朴宰範親自提攜並帶領踏上美國巡演的加持下，四子正迅速打開國際知名度。



韓國新晉男團LNGSHOT出道不足一年便迎來里程碑，日前於第18屆Melon Music Awards（MMA）勇奪「年度新人獎」。（IG@lngshot4sho）

這支由韓國嘻哈天王朴宰範（又譯：朴載範、Jay Park）旗下廠牌MORE VISION推出的首隊男團，憑高水準自創嘻哈與R&B作品迅速走紅。（IG@lngshot4sho）

出道10個月奪MMA新人獎 台前答謝伯樂朴宰範

第18屆MMA頒獎禮11月15日在首爾高尺天空巨蛋舉行，LNGSHOT與ALPHA DRIVE ONE共同奪得「年度新人獎（Rookie of the Year）」。今年1月出道的LNGSHOT僅花10個月便站上大型頒獎禮領獎台。隊長OHYUL（權五律）在台上透露，自己曾在生日許願奪得新人獎，並一直銘記朴宰範「真誠終會觸動人心」的寄語。當晚四子連唱《Saucin'》、《Backseat》及主打歌《Moonwalkin'》，再以新作《Bananas》作結，舞台表現穩健。

第18屆MMA頒獎禮11月15日在首爾高尺天空巨蛋舉行，LNGSHOT與ALPHA DRIVE ONE共同奪得「年度新人獎」。（網上圖片）

隊長OHYUL（權五律）在台上透露，自己曾在生日許願奪得新人獎，並一直銘記朴宰範「真誠終會觸動人心」的寄語。（IG@moresojuplease）

四子包辦詞曲編舞 出道前已推Mixtape

LNGSHOT由朴宰範於2022年創立的獨立音樂廠牌MORE VISION推出，亦是該廠牌首隊男團；團名取自「long shot」，寓意以大膽一擊扭轉劣勢。四名成員均生於2006至2010年間，各有所長：

LNGSHOT由朴宰範於2022年創立的獨立音樂廠牌MORE VISION推出，亦是該廠牌首隊男團。（IG@lngshot4sho）

LNGSHOT四名成員均生於2006至2010年間，各有所長。（IG@lngshot4sho）

1．隊長OHYUL（權五律）：

2006年出生，隊中最年長，出道前曾接受5年練習生訓練。

LNGSHOT隊長OHYUL（權五律）。（IG@lngshot4sho）

LNGSHOT隊長OHYUL（權五律）2006年出生。（IG@lngshot4sho）

２．主Rapper RYUL（金律）：

同樣於2006年出生，曾參加韓國饒舌競賽節目《Rap:Public》。

LNGSHOT主Rapper RYUL（金律）。（IG@lngshot4sho）

RYUL曾參加韓國饒舌競賽節目《Rap:Public》。（IG@lngshot4sho）

３．音樂製作擔當WOOJIN（鄭宇津）：

2008年出生，參與團隊詞曲創作及編舞。

LNGSHOT的音樂製作擔當WOOJIN（鄭宇津）。（IG@lngshot4sho）

WOOJIN參與團隊詞曲創作及編舞。（IG@lngshot4sho）

４．最年輕成員LOUIS（林智皓）：

2010年出生，韓法混血兒，精通多國語言。

LNGSHOT最年輕成員LOUIS（林智皓）。（IG@lngshot4sho）

LOUIS2010年出生，韓法混血兒。（IG@lngshot4sho）

四子在正式出道前已發表自製Mixtape《4SHOBOIZ MIXTAPE》，並於今年1月推出首張迷你專輯《SHOT CALLERS》，主打歌為《Moonwalkin'》。

LNGSHOT於今年1月推出首張迷你專輯《SHOT CALLERS》，主打歌為《Moonwalkin'》。（IG@lngshot4sho）

一隊集齊「兩代Justin Bieber聲線」成熱話

真正令LNGSHOT突圍而出的，是成員聲線引發的獨特對比。有歌迷在出道初期留言：「OHYUL聽起來像成年版的Justin Bieber，而LOUIS就像少年版的Justin Bieber。」說法隨即引起不少樂迷共鳴。有網民在韓國論壇Instiz表示：「我小時候是Bieber的粉絲，實在太像了，聽他以韓語唱歌覺得很奇妙。」就連男團TREASURE成員HARUTO直播聽LNGSHOT的歌後亦直言「Justin Bieber來了？」，有關說法獲同行公開認證，令話題進一步發酵。韓媒亦提到，LOUIS曾在電台節目《Idol Radio》第四季翻唱Justin Bieber名曲《Baby》，並自言是對方忠實歌迷，平日亦經常穿著Bieber的個人品牌服飾。

OHYUL聽起來像成年版的Justin Bieber，而LOUIS就像少年版的Justin Bieber。 網民留言

這不是Bieber嗎？就是Bieber。 HARUTO

OHYUL的聲音聽起來像成年版的Justin Bieber。（網上圖片）

LOUIS的聲音聽起來就像少年版的Justin Bieber。（網上圖片）

男團TREASURE成員HARUTO誇讚LOUIS。（網上圖片）

男團TREASURE成員HARUTO聽後亦直言「Justin Bieber來了？」。（網上圖片）

朴宰範親自監督製作 帶隊赴美巡演吸經驗

LNGSHOT能火速獲得關注，幕後推手朴宰範功不可沒。朴宰範自創立廠牌MORE VISION以來，對這支首隊男團傾注大量心血，不僅嚴格把關音樂製作，更給予成員高度創作自由。為助四子開拓國際市場，朴宰範更親自「以老帶新」（親身帶領新人實戰），除了在節目與音樂節落力推薦，更安排LNGSHOT隨其踏上美國巡迴演出（US Tour）舞台擔任嘉賓。透過海外實戰磨練，四子成功在北美嘻哈圈打響名堂，為進軍全球奠定基礎。

LNGSHOT能火速獲得關注，幕後推手朴宰範功不可沒。（IG@lngshot4sho）

朴宰範安排LNGSHOT隨其踏上美國巡迴演出（US Tour）舞台擔任嘉賓。（IG@moresojuplease）

更多LNGSHOT相關相片：