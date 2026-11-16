aespa剛捧MMA大賞即遭批「似中學生才藝匯演」 　拆解舞台3大災難

韓國人氣女團aespa前日（14日）出席首爾高尺天空巨蛋舉行的《Melon Music Awards 2026》（MMA 2026）首日頒獎禮，奪得「Global TOP 10」與「Global-K Artist of the Year（年度全球K藝人）」大賞。然而風光捧獎背後，四位成員在典禮上表演的三首非主打串燒舞台，卻因編舞零散兼舞步不整齊、服裝色系割裂及伴奏蓋過人聲三大問題，遭海內外網民狠批「似中學生才藝匯演」。



韓國人氣女團aespa前日（14日）出席首爾高尺天空巨蛋舉行的《Melon Music Awards 2026》（MMA 2026）首日頒獎禮，奪得「Global TOP 10」與「Global-K Artist of the Year（年度全球K藝人）」大賞。（YouTube@Melon影片截圖）

韓國人氣女團aespa前日（14日）出席首爾高尺天空巨蛋舉行的《Melon Music Awards 2026》（MMA 2026）首日頒獎禮，奪得「Global TOP 10」與「Global-K Artist of the Year（年度全球K藝人）」大賞。（YouTube@Melon影片截圖）

然而風光捧獎背後，四位成員在典禮上表演的三首非主打串燒舞台，卻因編舞零散兼舞步不整齊、服裝色系割裂及伴奏蓋過人聲三大問題遭到網民批判。（微博@aespa）

編舞簡單零散兼舞步不齊 連自家粉絲都不買賬

aespa當晚捨棄熱門主打歌，改為在金屬籠舞台上串燒演繹《WDA(Whole Different Animal)》、《Switchblade》及《LEMONADE》三首非主打歌。舞台播出後，不少觀眾指出整段編舞設計單調、走位零碎，加上四位成員在動作幅度與節奏上亦顯得不夠整齊，缺乏大型年末頒獎禮應有的張力。

aespa當晚捨棄熱門主打歌，改為在金屬籠舞台上串燒演繹《WDA(Whole Different Animal)》、《Switchblade》及《LEMONADE》三首非主打歌。（YouTube@Melon影片截圖）

舞台播出後，不少觀眾指出整段編舞設計單調、走位零碎，加上四位成員在動作幅度與節奏上亦顯得不夠整齊，缺乏大型年末頒獎禮應有的張力。（YouTube@Melon影片截圖）

對比她們往年在MMA獻唱《Drama》時的震撼表現，今次明顯失色，大批網民看畢直呼「似中學生才藝匯演」，連資深粉絲亦留言嘆氣指舞蹈簡單到連演唱會水準都不如，撐不起高尺巨蛋舞台。

網民對於aespa《MMA 2026》舞台的評論。（網上截圖）

造型色調割裂分散焦點 「黑白配」反成災難現場

除了舞步表現遭詬病，四位成員的舞台服裝配搭同樣成為焦點。當晚寧藝卓（Ningning）穿上全黑造型，金旼炡（又譯：金玟庭/Winter）及內永枝利（又譯：內永繪里/Giselle）搭配全白色系單品，隊長柳智敏（Karina）則以黑白單品配搭全身；四人並排站立時色塊分割明顯，導致鏡頭切換時整體視覺重心相當分散。

除了舞步表現遭詬病，四位成員的舞台服裝配搭同樣成為眾矢之的。（YouTube@Melon影片截圖）

aespa四人服裝顏色差異大，並排站立時色塊分割明顯，導致鏡頭切換時整體視覺重心相當分散。（YouTube@Melon影片截圖）

網民在社交平台紛紛批評造型師審美失準，直言：「四人像從不同片場臨時拉來湊數。」更有人形容造型零重點，看起來猶如四個「被迫在台上表演還債」的人。

四人像從不同片場臨時拉來湊數。 網民留言

伴奏聲浪蓋過人聲被嘲「強裝High爆」 歌迷質疑公司縮減預算

在聽覺呈現上，現場音響調校亦出現嚴重失衡。背景伴奏音量過大且節奏嘈雜，幾乎將成員的現場歌聲徹底掩蓋，令部分炒熱氣氛的互動顯得格外尷尬，被網民批評「全場只有伴奏在響，成員像在台上強裝High爆」。

在聽覺呈現上，現場音響調校亦出現嚴重失衡。（YouTube@Melon影片截圖）

背景伴奏音量過大且節奏嘈雜，幾乎將成員的現場歌聲徹底掩蓋。（YouTube@Melon影片截圖）

網民對aespa《MMA 2026》舞台聽覺評價。（網上圖片）

不少歌迷將矛頭直指所屬經理人公司SM娛樂，推測公司或因組合出道將滿6週年、正步入續約關鍵期而轉移重心並縮減年末舞台製作經費，令成員頂著大賞光環卻未能獲得相應規格的舞台支援。

不少歌迷將矛頭直指所屬經理人公司SM娛樂，推測公司或因組合出道將滿6週年、正步入續約關鍵期而轉移重心並縮減年末舞台製作經費。（微博@aespa）

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