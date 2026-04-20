「配角天后」金燕玲偕愛女罕有同框！36歲Emma氣質出眾已定居英國

資深傳媒人汪曼玲近日在社交平台分享了一次難得的聚會，曝光了「配角天后」金燕玲與其愛女Emma罕有同框的溫馨合照。原來，長居英國的Emma特意返港探望母親，母女倆罕有地一同露面，同場更巧遇大導演許鞍華，場面溫馨。汪曼玲感嘆看著Emma從嬰兒時期長大，如今36歲已經結婚，時光飛逝。



汪曼玲在中環食飯偶遇金燕玲母女。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

同場更有大導演許鞍華。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

金燕玲愛女氣質盡得真傳 遠嫁外籍夫定居英國

照片中，現年36歲的Emma留著一頭長髮，五官精緻且笑容甜美，完美繼承了母親金燕玲的優良基因。雖然Emma並非圈中人，但其亮麗的外型絕對不輸女明星。

現年36歲的Emma五官精緻且笑容甜美，完美繼承了母親金燕玲的優良基因。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

汪曼玲還在帖文中感嘆時光飛逝：「好耐冇見到金燕玲，中環吃飯竟然巧遇。還有由英國回港探望她的女兒Emma。從baby開始已看著她長大，如今36歲已經結婚，時間過得真快。」

汪曼玲還在帖文中感嘆時光飛逝。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

Emma畢業於機械工程系，長年於英國工作及生活。2025年3月，有婚紗攝影師在網上分享了金燕玲的家庭照。照片中可見Emma除了穿上白色婚紗，更與母親一同穿上傳統中式裙褂、戴上龍鳳鈪，身旁站著一位外籍型男，相信正是為慶祝Emma出嫁而拍攝的溫馨合影。

2025年一名婚照攝影師在Threads上載兩張金燕玲的家庭照。（Threads@billyonairphotography）

Emma戴上超粗龍鳳鈪，疑未來外藉老公曝光，金燕玲就笑到四萬咁口。（Threads@billyonairphotography）

金燕玲女兒Emma疑穿婚紗跟媽媽合照，有型有格。（Threads@billyonairphotography）

歷經兩段婚姻觸礁 金燕玲獲愛女鼓勵重返影壇

現年71歲的金燕玲演技早已出神入化，但感情路卻走得崎嶇。她曾歷經兩段失敗的婚姻，第一段是在她21歲時，僅僅維持6年便告終；1989年，她與英國執業大律師Robert Wong奉女成婚並誕下Emma，可惜後來因男方出軌，最終在女兒的支持下果斷斬斷情絲。

金燕玲於《地下情》裡飾演廖玉萍一角，角色不少元素取材自金燕玲的個人經歷。（《地下情》電影劇照）

這段母女情深不僅在於生活上的陪伴，更是金燕玲事業上的轉捩點。金燕玲曾透露，當年正是因為Emma的鼓勵，她才下定決心重返香港發展演藝事業，進而屢奪「最佳女配角」殊榮。她曾在頒獎台上感性致謝：「多謝我個女Emma，對不起媽媽不可以和你一齊在英國生活，但你好乖，才令我得到這個獎。」 母女倆雖長期分隔兩地，但一直靠電話維繫緊密感情。

金燕玲屢奪「最佳女配角」殊榮，曾多次在頒獎台上感性致謝女兒Emma。（資料圖片）

晚年苦盡甘來 獲密友蘇施黃無微不至照顧

雖然愛女未能長伴在旁，但金燕玲身邊亦有摯愛相隨。近年她與香港著名電台主持蘇施黃（阿蘇）的感情最為人熟知，兩人在生活中互相扶持，關係早已昇華為家人。

金燕玲發現第二任丈夫有外遇，輾轉返回香港後遇上蘇施黃。（蘇施黃Facebook圖片）

特別是在金燕玲兩度對抗病魔（子宮癌及乳癌）的艱難期間，蘇施黃始終陪伴在側，給予無微不至的照顧與支持。這份情比金堅的相伴，不僅讓金燕玲苦盡甘來，相信也讓遠在英國的女兒Emma感到十分安心。