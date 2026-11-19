韓國初代傳奇女團FIN.K.L正式宣告強勢回歸！成員李孝利、玉珠鉉、李真及成宥利自2005年推出單曲後，相隔足足21年終於再度以完整體姿態展開官方活動，近日更驚喜開通官方帳號並公開全新造型照，瞬間引爆全網「集體回憶」。



女團FIN.K.L於1998年5月12日出道。（網上圖片）

Fin.K.L.以清新甜美的少女形象走紅。（網上圖片）

FIN.K.L隔21年復出。（IG@official_finkl）

相隔21年強勢重組

FIN.K.L雖曾於2019年因綜藝節目《Camping Club》短暫重聚，但當時並未展開正式音樂或大型活動。今次官方帳號釋出多張團體及個人「NEW PROFILE」硬照並附上成員親筆簽名。據悉，是次合體並非一次性限定企劃，四人未來將以FIN.K.L名義陸續推出新歌、演出、綜藝節目及紀錄片等多元項目，為迎接2028年出道30周年全面鋪路。

4女平均年齡46歲。（IG@official_finkl）

平均46歲零走樣

最新公開的宣傳照中，平均年齡達46歲的四位成員齊齊換上全黑晚裝造型霸氣登場。相中李孝利以濕髮配煙燻妝大騷緊緻曲線，李真則罕有以露腰短版上衣配長裙展現纖腰；玉珠鉉身穿低胸貼身裙盡顯高挑氣場，成宥利身穿平口抹胸貼身裙大曬白滑香肩與鎖骨，單手叉腰側身回眸，女人味十足。雖然一改當年鄰家女孩作風的濃重妝感引發熱烈討論，但大批網民仍激讚四人保養得宜、身形零走樣。

李孝利（IG@official_finkl）

李真（IG@official_finkl）

玉珠鉉（IG@official_finkl）

成宥利（IG@official_finkl）

四人保養得宜、身形零走樣。（IG@official_finkl）

1. 李孝利（右上）在拍貼紙相時被DSP星探發掘，1998年以韓國歌唱團體Fin.K.L.的隊長身份出道。（網絡圖片）