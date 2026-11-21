當年王菲與前夫李亞鵬因細女李嫣天生患有兔唇，決心成立「嫣然天使基金」幫助有需要兒童，轉眼間基金已迎來20周年。為紀念這個重要里程碑，神隱多時的王菲破天荒攜同大女竇靖童及李嫣首度正式合作，重新演繹《愛笑的天使》。單曲與MV今日（21日）面世。



王菲三母女合唱《愛笑的天使》。（網上圖片）

李嫣打頭陣開腔

歌曲由香港音樂人陳輝陽作曲、王菲填詞，早於2009年由王菲獨唱。相隔近17年推出合唱版，由李嫣以清澈嗓音打頭陣獨唱，竇靖童接力唱副歌，王菲在後段融入空靈和聲；MV收錄童年李嫣與首位受助男童盪鞦韆的珍貴畫面，更見證基金20年來完成逾1.7萬宗免費手術的善舉。

翻唱《愛笑的天使》。（MV截圖）

網民笑言似三個王菲

歌曲上架後隨即引起樂迷洗版式討論，不少網民驚訝發現竇靖童與李嫣均完美遺傳了王菲的靚聲基因，兩姊妹無論音色抑或空靈唱腔都與媽媽極為相似。由於三母女的聲線實在太過神似，大批網民聽畢紛紛留言「完全分不清哪句是誰唱」、「以為前面的是王菲」、「三個王菲」。

李嫣排頭位王菲甘願做綠葉

值得留意的是，無論在官方宣傳照、MV片尾抑或公布的演唱名單中，排位順序均是「李嫣、竇靖童、王菲」，作為樂壇天后的王菲刻意將自己放在壓軸位置，把最搶眼的「C位」留給兩名愛女，愛女之情不言而喻。此外，今次合唱版亦找來竇靖童的姑媽竇穎擔任配唱製作人，可謂「全家總動員」為慈善出力，誠意十足。

李嫣排頭位。（微博@嫣然天使基金）

竇靖童的姑媽竇穎擔任配唱製作人。（MV截圖）

三母女感情深厚

事實上，王菲與兩名女兒向來感情要好，雖然竇靖童與李嫣同母異父，但三母女私下相處毫無代溝，互動猶如姊妹與閨蜜。王菲對女兒向來採取開明尊重的相處方式，多次被拍到陪愛女逛街及結伴外遊；而竇靖童亦對妹妹疼愛有加，昔日更曾為鼓勵李嫣勇敢面對兔唇手術而在下巴紋身，姊妹情深。