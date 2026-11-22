萬眾期待的 Grand Theft Auto VI（GTA 6）終於正式發售！這遊戲距離上一部作品已相隔13年，不少玩家為了這一天已經提前請假，想要第一時間暢玩遊戲。遊戲發售的同時，公司也同步推出一張收錄34首歌曲的合輯專輯，其中Jennie更是作為名單上唯一的K-POP藝人亮相，讓粉絲相當期待。



Jennie收錄在這張專輯中的歌曲《Power Trip》是一首電子舞曲，由於事前沒有任何預告，發行後迅速成為網絡熱門話題。然而，熱度之外，評價卻明顯兩極。一部分聽眾對這首歌並不滿意，對歌詞等方面感到失望，並把批評指向Jennie本人。

Jennie（IG@jennierubyjane）

Jennie《GTA 6》收錄歌曲《Power Trip》大尺度歌詞引發爭議：

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另一邊，不少粉絲卻大力稱讚，認為歌詞再次展現了Jennie不斷突破偶像框架的一面，完全展現了女王風範。對他們而言，這正是她與傳統偶像不同的地方，也是她一直被喜愛的原因。

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