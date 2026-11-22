型男陳偉霆（William）與內地超模何穗去年10月在毫無預警下投下震撼彈，宣布早已結婚並誕下愛子「小Win」。即使身分有變升呢人父，轉戰內地發展多年早已躋身「頂流」之列的陳偉霆依然人氣高企；昨日（21日）適逢他41歲正日生日，他在澳門新濠影滙綜藝館舉行《Crazy Party 瘋狂派對演唱會》，全場門票火速售罄之餘，他更連環以多個破格戰衣登場並大派超大尺度寵粉福利，令全場氣氛High爆之餘更引爆網上瘋狂洗版！

21日適逢陳偉霆41歲正日生日。（微博@William威廉陳偉霆）

大露背剪裁任摸胸肌引爆尖叫

演唱會上，陳偉霆甫開場便誠意十足，先以一襲彩虹漸變亮片背帶褲登場，大膽的大露背剪裁盡晒結實手臂與精壯背肌線條，閃爍亮片配合炫目舞台燈光視覺效果拉滿。他手持咪高峰連環大展勁歌熱舞，舞步灑脫充滿爆發力，期間更特意走近台邊與觀眾近距離互動，大方讓前排粉絲伸手撫摸其結實胸肌，瞬間點燃全場熱情，舞台駕馭力十足。

大露背彩虹戰衣。（影片截圖）

好閃。（小紅書圖片）

與觀眾近距離互動。（影片截圖）

粉紅科幻機甲中門大開

緊接著他再換上一套極具視覺衝擊力的螢光粉紅色科幻機甲戰衣驚喜現身，頭戴全覆蓋未來感頭盔型格滿分，鎧甲胸前更「中門大開」，將操練多時的八塊結實腹肌與深邃人魚線毫無保留呈現眼前，下身亮面戰褲亦將修長腿型勾勒得一覽無遺。當他帥氣除下頭盔露出俊朗五官時，反差魅力令全場粉絲尖叫聲震耳欲聾；其後他更緩步走向台邊，親手抓著幸運粉絲的手共舞，在全場高呼「我愛你」的狂熱氣氛下，陳偉霆竟直接抓著粉絲的手摸向自己腹肌，把全晚派對氣氛推向最高峰。

極具視覺衝擊力。（小紅書圖片）

型啊！（小紅書圖片）

抓著幸運粉絲的手共舞。（影片截圖）

冧爆粉絲。（影片截圖）

這組「派福利」曬肌互動片段及高清靚相在社交平台曝光後，隨即引來大批網民湧入留言區洗版激讚「太養眼了」、「根本是腹肌超人」；亦有不少網民搞笑追問「是不是忘記簽保咪協議了」。