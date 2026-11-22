韓國年度音樂盛事《2026 MAMA AWARDS》前晚（20日）在日本大阪京瓷巨蛋揭幕，人氣男團ENHYPEN一舉囊括三獎，並連續第二年勇奪四大年度大賞之一的「年度粉絲選擇獎」（Fans'Choice of the Year）。風光背後，六位成員在領獎台上突然集體情緒潰堤，隊長梁禎元（Jungwon）與朴成訓（Sunghoon）哽咽自爆，今年經歷團隊動盪後曾陷入低谷，甚至私下追問「我們是不是要完蛋了」，真情流露惹哭不少樂迷。



韓國年度音樂盛事《2026 MAMA AWARDS》前晚（20日）在日本大阪京瓷巨蛋揭幕，人氣男團ENHYPEN連續第二年勇奪四大年度大賞之一的「年度粉絲選擇獎」。（微博@MnetMAMA）

ENHYPEN在領獎台上突然集體情緒潰堤，隊長梁禎元（Jungwon）與朴成訓（Sunghoon）哽咽自爆今年經歷團隊動盪後曾陷入低谷。（YouTube@Mnet TV影片截圖）

寫下四代男團連霸紀錄 六子捧獎瞬間集體哭成淚人

ENHYPEN當晚在音樂盛事中連奪「年度粉絲選擇獎」、「FANS'CHOICE MALE TOP 10」及「FAVORITE MCD STAGE」三座獎盃，成為第四代男團（2018至2022年左右出道的組合）中首個在MAMA達成大賞連霸紀錄的組合。

ENHYPEN當晚在音樂盛事中連奪「年度粉絲選擇獎」、「FANS'CHOICE MALE TOP 10」及「FAVORITE MCD STAGE」三座獎盃。（微博@ENHYPEN）

ENHYPEN成為第四代男團（2018至2022年左右出道的組合）中首個在MAMA達成大賞連霸紀錄的組合。（微博@ENHYPEN）

然而，聽到頒獎嘉賓李俊昊讀出團名一刻，梁禎元、朴成訓、朴綜星（Jay）、沈載倫（Jake）、金善禹（Sunoo）及西村力（Ni-ki）六人當場紅了眼眶，在台上相擁而泣。大批觀看直播的網民在社交平台留言，指「平時連在演唱會都極少掉淚的成訓哭成這樣，真的令人感動落淚」，更有人心疼點評「偶像在台上越風光，背後承受的壓力往往越超乎想像」。

聽到頒獎嘉賓讀出ENHYPEN一刻，梁禎元、朴成訓、朴綜星、沈載倫、金善禹及西村力六人當場紅了眼眶並相擁而泣。（YouTube@Mnet TV影片截圖）

梁禎元、朴成訓、朴綜星、沈載倫、金善禹及西村力六人當場紅了眼眶並相擁而泣。（YouTube@Mnet TV影片截圖）

聽到頒獎嘉賓讀出ENHYPEN一刻，梁禎元、朴成訓、朴綜星、沈載倫、金善禹及西村力當場紅了眼眶並相擁而泣。（YouTube@Mnet TV影片截圖）

平時連在演唱會都極少掉淚的成訓哭成這樣，真的令人感動落淚。 網民留言

經歷成員退團動盪陷低谷 梁禎元自爆曾追問「會不會失敗」

這場淚崩背後，源自團隊過去一年經歷的重大考驗。ENHYPEN今年3月面臨成員李羲承（Heeseung）退團風波，令原本穩步上升的團隊士氣一度受挫。梁禎元在台上哽咽坦言：「今年發生了很多事情，甚至曾說過『我們是不是接下來就要完蛋（失敗）了？』，即使連我們自己都懷疑自己的時候，粉絲依然相信著我們，才能讓我們站在這個位置。」

ENHYPEN今年3月面臨成員李羲承（Heeseung）退團風波，令原本穩步上升的團隊士氣一度受挫。（IG@h_evva_n）

梁禎元在台上哽咽坦言：「今年發生了很多事情，甚至曾說過『我們是不是接下來就要完蛋（失敗）了？』（YouTube@Mnet TV影片截圖）

我們是不是接下來就要完蛋（失敗）了？ 梁禎元哽咽坦言

一旁的沈載倫亦強忍淚水表示，彩虹出現前必須經歷風雨，希望正在經歷低谷的粉絲也能一起迎來美麗彩虹，成訓與成員們亦眼眶泛紅相擁慰勉。不少樂迷聽罷感言紛紛轉發直言「從七人變六人這一年肯定不好過，這座大賞是對他們最好的肯定」。

一旁的沈載倫亦強忍淚水表示，彩虹出現前必須經歷風雨，希望正在經歷低谷的粉絲也能一起迎來美麗彩虹。（YouTube@Mnet TV影片截圖）

彩虹出現前必須經歷風雨，希望正在經歷低谷的粉絲也能一起迎來美麗彩虹。 沈載倫發言

壓軸獻唱跨界舞台震撼全場 用實力回應外界質疑聲浪

除了捧走三座獎項，ENHYPEN當晚亦擔任首日典禮壓軸表演嘉賓，六子在大阪京瓷巨蛋舞台獻唱《I Want You》、《Big Girls Don't Cry》、《Knife》及改編自Brazilian Funk風格的《Bloody Paradise》，憑唱跳與充滿電影感的舞台設計獲讚水準極高。

ENHYPEN當晚亦擔任首日典禮壓軸表演嘉賓，六子在大阪京瓷巨蛋舞台獻唱《I Want You》等歌曲，憑唱跳與充滿電影感的舞台設計獲讚水準極高。（微博@ENHYPEN）

從年初陷入自我懷疑的陰霾，到年底憑全球樂迷投票再度登頂大賞，六位成員用整整一年的汗水證明團隊並未在風波中倒下，正如網民總結「真正的頂級男團不是從未跌倒，而是全團一起把危機熬成勳章」。