ENHYPEN人氣成員李羲承宣佈退隊轉戰Solo　手寫信親解退隊原因

韓國男團ENHYPEN驚傳成員變動！所屬經紀公司BELIFT LAB於今日（11日）發佈公告，宣佈人氣成員李羲承（HEESEUNG）將退出團體。



ENHYPEN人氣成員李羲承宣佈退隊轉戰Solo。（李羲承IG圖片）

韓國男團ENHYPEN所屬經紀公司BELIFT LAB宣佈人氣成員李羲承（HEESEUNG）將退出團體。（X@ENHYPEN）

ENHYPEN未來改6人體制

公司在官方聲明中明確指出原因：「李羲承因個人音樂方向與團隊規劃存在明確差異，經長期討論後決定尊重其選擇。ENHYPEN則從今後的官方行程開始以6人體制展開活動。」消息一出令粉絲極度震驚。

ENHYPEN將以6人體制展開活動。（ig@ENHYPEN）

李羲承親筆信感性告白

隨後，李羲承亦透過社交平台上載手寫信向「ENGENE」（粉絲暱稱）交代心路歷程。他在信中坦言，這是一個艱難的決定，並寫道：「退隊是經過慎重考慮的結果，希望專注於個人創作，同時承諾會繼續支持ENHYPEN的發展。」雖然離開團隊，但他仍隸屬於原公司BELIFT LAB，未來將以Solo歌手身份重新出發，目前已在籌備個人專輯。

李羲承親筆信公開回應。（李羲承IG圖片）

李羲承曾憑《Bills》大火

作為隊中的「全能ACE」與人氣核心，李羲承的影響力不容小覷。他此前曾因《Bills》的舞蹈片段（被稱為「李羲承進行曲」）在內地及本港社交平台瘋傳，不少藝人都曾翻跳助推熱度。去年他在科切拉音樂節以一頭鮮艷紅髮亮相，更被網民封為「生圖戰神」。