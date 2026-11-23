現年32歲的哈薩克男歌手迪瑪希（Dimash），日前在墨西哥城體育宮（Palacio de los Deportes）舉行《DIMENSIONS》世界巡迴演唱會。期間他唱到經典情歌並走下舞台與前排觀眾近距離握手互動時，現場卻突發一幕意料之外的近身接觸，相關多角度影片在社交媒體流傳後，隨即引發網民熱議。



迪瑪希。（微博@迪瑪希Dimash）

親民互動演變驚魂意外

從網上流傳的多段現場影片所見，迪瑪希當晚正演繹經典西班牙文歌曲《Bésame mucho》（歌名意為「深情地吻我」），並按照慣例步下舞台沿圍欄與前排觀眾近距離互動，就在他經過一名紅髮女粉絲身前時，該名女粉絲撲上前，雙手緊緊環住其頸部與頭部，先親吻其臉頰，隨即當眾嘴對嘴強吻。突如其來的舉動令迪瑪希當場愣住，他始終保持雙臂自然張開未有回抱，並第一時間迅速抽身向後拉開距離，隨後以手指微作示意，但未有中斷演出。

女粉絲先親吻迪瑪希臉頰。（影片截圖）

遭女粉絲嘴對嘴送上親吻。（影片截圖）

令迪瑪希當場一愣。（影片截圖）

哈薩克「國寶級高音」背景

迪瑪希出身於哈薩克音樂世家，祖父為冬不拉演奏者，祖母為歌手，父母亦同樣從事音樂工作。自小由祖父母帶大的他早於5歲便在合唱團演唱並登台比賽，6歲已於鋼琴比賽中屢獲冠軍及提名。2017年他以首發歌手陣容參加湖南衛視歌唱競賽真人騷《歌手》，在10期常規賽中先後奪得3次第一名、1次第二名及4次第三名，最終於《歌手》總決賽奪得亞軍（冠軍為林憶蓮、季軍為獅子合唱團），自此憑高亢音域在華語地區人氣急升、獲得廣泛關注。

迪瑪希出身於哈薩克音樂世家。（微博@迪瑪希Dimash）

粉絲熱情還是越界騷擾？

今次墨西哥演唱會片段曝光後，一部分網民對現場接觸程度感到驚訝，留言指「現在粉絲互動的尺度這麼大」，並關注藝人個人邊界及現場保安反應是否足夠；另一批粉絲及歌迷則強調，下台握手本是迪瑪希演唱會的常規互動環節，從多角度影片亦可見其雙手並未主動回抱，屬於粉絲單方面的突發行為，呼籲外界不應將意外解讀為藝人主動配合的演出設計。