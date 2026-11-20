憑藉菲律賓申奧片《菲律賓女孩》（Filipiñana）打開國際能見度的女星喬莉貝爾阿戈托（Jorrybell Agoto），驚傳已於11月17日不敵淋巴瘤病逝，享年32歲。



根據《Deadline》報導，家屬證實這項噩耗，並透露靈堂將於11月21日至28日開放各界弔唁，告別式則排定在29日舉行；巧合的是，她離世當天正逢《菲律賓女孩》在2026台北金馬影展進行最後一場放映，令影迷倍感鼻酸。製作公司 Epicmedia 隨後在社群曬出她的黑白照，心痛發文：

We love you, Belle. No more pain. （我們愛妳，Belle，再也沒有病痛了。）

菲律賓電影發展委員會也正式發聲哀悼，感念這位早逝的影壇新星為當地電影圈留下的深刻印記。

女星喬莉貝爾阿戈托Jorrybell Agoto淋巴瘤病逝。（Instagram＠epicmediaph）

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1994年出生於菲律賓北伊羅戈省的喬莉貝爾阿戈托，從小就對演戲充滿熱情，從社區劇場一路考進菲律賓理工大學戲劇藝術學系磨練演技。她過去曾參演《Sisa》、《Silenced Nights》及威尼斯影展入圍短片《Cross My Heart Hope To Die》等作品，並在2020年擔綱導演拉斐爾曼努埃爾（Rafael Manuel）同名短片《菲律賓女孩》女主角，該片一舉抱回柏林影展銀熊獎評審團獎；今年兩人再度攜手推出長片版，她在片中細膩詮釋高爾夫球俱樂部球僮「伊莎貝爾」一角，不僅助作品拿下2026日舞影展創意視野評審團特別獎，更接連入選2026柏林影展視角單元、2026平遙國際電影展、2026多倫多影展、2026卡羅維瓦利影展、2026釜山影展、2026東京影展與2026倫敦影展，並代表菲律賓角逐奧斯卡最佳國際影片。

面對愛徒驟逝，導演拉斐爾曼努埃爾（Rafael Manuel）難掩悲痛，直言這場失去「無法用言語形容」，大讚世界失去了一顆最耀眼的星星，也向痛失貼心大姊與孝順女兒的家屬致上深切慰問。此外，負責該片北美發行的片商Kino Lorber也透過IG限動追思，表示團隊雖未曾與阿戈托見過面，卻透過她在銀幕上為角色注入的光芒深深認識她，感嘆：

影壇因她如此年輕便離開而變得黯淡。

隨著《菲律賓女孩》在2026金馬影展圓滿落幕，並排定本週末於英國及愛爾蘭院線上映，她內斂動人的銀幕身影也成為全球影迷永恆的思念。

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