由阿爾吉儂娛樂主辦、華語樂壇殿堂級夫妻拍檔林子祥（阿Lam）與葉蒨文（沙麗）攜手舉辦的《白頭到老 WE ARE ONE 世界巡迴演唱會》，自2025年10月於香港紅磡體育館首站開啟以來，至今巡演足跡已走過17個海內外城市，共舉行30場演出，累計吸引超過30萬人次入場觀看，場場爆滿、叫好叫座，更令不少樂迷一票難求。為答謝歌迷厚愛，將於2027年迎接80大壽的阿Lam與66歲的沙麗決定乘勢加碼，宣布明年重返香港紅磡體育館，舉行《白頭到老 ENCORE 演唱會》。

林子祥葉蒨文至今巡演足跡已走過17個海內外城市，共舉行30場演出。（公關提供）

本周末一連兩日維港戶外派對

在正式公布紅館詳情前，阿Lam及沙麗將於11月28日及29日（本周六及日），假尖沙咀 K11 MUSEA 6樓戶外平台舉辦一連兩日的《白頭到老 ENCORE LAUNCH PARTY》。這次大型戶外活動破天荒結合「經典電影放映」、「Cantopop Night音樂派對」及「演唱會記者會」，率先與樂迷在維多利亞港夜色下投入狂歡氣氛，為明年的紅館盛事揭開序幕。

阿Lam及沙麗將於11月28日及29日假尖沙咀 K11 MUSEA舉辦《白頭到老 ENCORE LAUNCH PARTY》。（公關提供）

阿Lam與沙麗除了在樂壇地位超然，八十年代在影壇亦同樣光芒四射，留下多部膾炙人口的經典作品。阿Lam憑《投奔怒海》、《鬼馬智多星》及《最愛》等展現精湛演技；沙麗則以《刀馬旦》、《上海之夜》及《喋血雙雄》等奠定影壇地位。這些珍貴的銀幕回憶，亦成為《白頭到老》演唱會中「電影主題環節」的重要靈感。

這次大型戶外活動破天荒結合「經典電影放映」、「Cantopop Night音樂派對」及「演唱會記者會」。（公關提供）

維港夜色下重溫經典喜劇

11月28日的「戶外電影放映夜」，二人特別精選《我愛夜來香》及《大丈夫日記》兩部極具代表性的經典喜劇作戶外放映，讓觀眾與樂迷在維港美景下重溫二人經典電影作品。在《我愛夜來香》中，阿Lam飾演風流倜儻卻又烏龍百出的私家偵探「阿喲」，在二次大戰時期的香港捲入連場諜戰笑話，並重遇舊情人艷虹（林青霞）；而在《大丈夫日記》中，沙麗則飾演性格率真空姐莎莉和時裝店老闆祖兒（王祖賢）同時喜歡周定發（周潤發），周定發為了向兩人隱瞞對方的存在，引發一幕幕令人捧腹的婚姻攻防戰，至今仍為影迷津津樂道。

精選《我愛夜來香》及《大丈夫日記》兩部極具代表性的經典喜劇作戶外放映。（公關提供）

大型Cantopop Night變身舞池

緊接11月29日舉行的「Cantopop Night 暨演唱會記者會」，將把全場氣氛推向最高潮。沙麗出道以來一直予人陽光開朗的「Happy Girl」形象，《Cha Cha Cha》、《信自己》及《200度》等多首節奏明快的舞曲陪伴無數樂迷成長；加上早前阿Lam的經典金曲《敢愛敢做》強勢登上全球矚目遊戲大作《GTA 6》，成功打破語言與世代界限，再次將廣東歌熱潮推向國際舞台。

精選《我愛夜來香》及《大丈夫日記》兩部極具代表性的經典喜劇作戶外放映。（公關提供）

現場為新一輪巡演揭開華麗序幕

當晚派對將化身大型戶外舞池，現場將播放及混音連串二人經典港樂節拍，讓樂迷在維港璀璨夜景下盡情起舞，親身感受廣東歌跨越世代的獨特魅力。同場，阿Lam與沙麗亦會正式舉行記者會，隆重宣布《2027年白頭到老 ENCORE 紅館演唱會》的具體演出日期及售票詳情，為新一輪巡演揭開華麗序幕。