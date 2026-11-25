「OST女王」丁噹出道至今累積109首歌曲搭配69部戲劇，為電視劇《兩京十五日》獻唱寄意曲〈無言處〉！這也是繼〈我愛他〉、破億神曲〈手掌心〉等無數傳唱度極高的經典戲劇歌曲後，再度獻聲戲劇！〈無言處〉由知名詞人黃婷與音樂人V.K克，黃金陣容再度交織出動人火花，以細膩深情的詞曲編排，譜寫出直擊人心的全新代表作。不過，丁噹也透露在錄製〈無言處〉時險些崩潰，原因是她平時配唱習慣即興哼唱歌詞與旋律，但這首歌的唱法與用詞十分考究，讓她直呼：「這首歌很難唱！歌詞比較偏文言文，不是現代人講話的方式，唱起來有點崩潰，算是一首相當有難度的一首歌。」

丁噹將為電視劇《兩京十五日》獻唱寄意曲〈無言處〉。（公關提供）

丁噹獻唱《兩京十五日》寄意曲

古裝傳奇劇《兩京十五日》由成毅領銜主演，攜手林更新、姜珮瑤、吳幸鍵及陳數、張志堅、李乃文等實力派陣容共同演出。丁噹以極具感染力的嗓音，唱盡這段漫長征途背後深藏心底的萬千情愫。一路風雨同行，歷經悲歡沉浮，多少執念與牽掛始終未曾說出口，千帆歷盡之後，萬般深情皆歸於無言，將劇中人物在漫長征途背後、深藏心底的萬千情愫唱得淋漓盡致，丁噹笑說：「之前演唱《步步驚情》的〈身不由己〉和林更新錯過了，這次終於和在《兩京十五日》跟他算是跨空間相遇了。」

〈無言處〉旋律用詞相當考究 丁噹錄製時險些「無言」。（公關提供）

〈無言處〉已單曲上架，MV已於相信音樂首播（補網址）。丁噹近來也忙著巡迴演唱會，她12月19日《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會將在北京首都體育館舉辦，丁噹精選歷年最具代表性的傳唱金曲，把這一夜唱成最難忘的回憶，陪你一起夜遊北京！〈無言處〉數位單曲已上架，MV已於相信音樂首播。