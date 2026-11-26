ACE娛樂正式宣布，全球首創融合香港流行樂及K-POP跳唱模式的HKPOP男女組合—YS KASTLE於11月24日,強勢出道！由12位港韓成員組成的YS KASTLE，是繼天團BTS後，獲破格安排於韓國首爾最具代表性的歷史地標光化門廣場舉行出道初舞台的團隊，為香港及韓國流行樂壇寫下歷史性一頁。

HKPOP男女組合—YS KASTLE於11月24日,強勢出道。（公關提供）

出道曲《WHY S CLASS》燃爆全場

首爾氣溫跌至個位數又如何？嚴寒完全擋不住YS KASTLE在光化門初舞台的強大氣場！在熙來攘往的光化門廣場上，YS KASTLE以極具爆發力的舞技熱血演繹出道曲《WHY S CLASS》。即使只是首次公演，滿滿的團魂依然直擊人心，瞬間炒熱全場氣氛，現場掌聲與讚嘆聲不絕於耳，更引起在場韓國媒體的高度關注。

YS KASTLE以極具爆發力的舞技熱血演繹出道曲《WHY S CLASS》。（公關提供）

集結港韓實力導師與新星

12位港韓成員分別為YS韓國偶像學院導師及學生，接受專業系統訓練，他們更突破年齡界限，強調追夢無分年齡，成員由10多歲到20多歲，當中來自韓國、曾在四大娛樂公司擔任出道預備組成員六年，舞台經驗豐富的老師Yejin（河藝真），更是首位在香港以團體身份出道的韓國藝人！多位成員包括Lenna T.（湯嘉宜） 丶JIWON（余紫盈）、Kalok（盧啟樂）、Heily（胡若希）、Natalie (黃凱晴） 及Rex（魏子粵）等均顏值及實力兼備；當中Lenna T. 不單是《魔音女團》舞蹈導師，更是首位取得韓國官方認證K-POP導師資格的港人。至於「門面擔當」JIWON憑藉清純外表及過人的跳唱天賦，早已引起韓國多家娛樂公司注意，更獲行內人高度讚譽為明日之星。

YS KASTLE以極具爆發力的舞技熱血演繹出道曲《WHY S CLASS》。（公關提供）

創辦人唐安麒親臨見證

ACE娛樂創辦人唐安麒Dr Angel親自到場見證YS KASTLE全球出道的歷史性時刻，她表示YS KASTLE標誌著樂壇湧現一股全新力量：「融合香港流行樂與K-POP跳唱模式的『HKPOP』，（H代表 HONG KONG, K代表Korean）是我們一直以來的夢想與突破。看到成員經過嚴格特訓，終於站上首爾光化門這個舞台發光發亮，我感到非常驕傲，期待他們未來能衝出香港、邁向亞洲，成為新一代的偶像指標。」

YS KASTLE以12名成員組成。（公關提供）

破格登陸「國家級舞台」光化門

YS KASTLE的出道初舞台選址於象徵國家門面的韓國首爾光化門廣場，規格之高在樂壇新人中極為罕見。光化門作為朝鮮王朝景福宮的正門，不但是韓國最具代表性的歷史地標，更在韓國演藝圈與K-POP文化中擁有無可取代的「國家級舞台」及「文化符號」地位。今年3月，天團BTS防彈少年團結束軍白期後，便以7人完整體在此舉行免費回歸公演。