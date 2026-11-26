《中聲3》陳芷盈將於明晚(27日) 晚上8時15分，在旺角麥花臣場館舉行她人生首個個唱《Angel by your side》演唱會，門票收益扣除開支後撥捐慈善團體《永恆音樂事工。這星期芷盈去得最多的兩個地方便是排舞室及Band房，為的就是花多點時間放在排練上，把明晚個唱做到最好，答謝所有入場支持她的歌迷。

陳芷盈11月27日首開個唱。（公關提供）

破格挑戰唱跳

芷盈表示：「我就快開人生中第一個演唱會，所以心情很興奮，因為可以和一班好朋友相聚。我期待喺今次嘅過唱裡面，透過我嘅音樂帶大家遊歷我嘅人生，去感受生命同埋愛。到時我會唱一啲我拿手嘅歌俾大家聽，亦都會唱我嘅新歌，仲有大家好少見到我嘅另一面，就係唱跳環節，如果大家咁啱生活壓力大嘅話，嚟到我嘅演唱會就可以減減壓。」

挑戰唱跳。（公關提供）

自讚跳Wave「郁得幾靚」

她續說：「因為有唱跳環節，所以我就去咗排舞，排完第一次舞之後，我嘅心情好期待，因為我平時好少跳舞，但其實我都好鍾意跳嘅，我覺得自己啲wave都郁得幾靚㗎。同埋我覺得有啲歌如果有dancer伴舞嘅話，成首歌都會昇華咗，另外有一啲慢歌，我都會有dancer跳，果啲歌搭配咗一個現代舞嘅畫面，希望帶出愛同埋感動俾大家聽到，我自己都會苦練，想帶出另一面嘅芷盈比你哋知道同認識。」

自讚跳Wave「郁得幾靚」。（公關提供）

將首個個唱獻給亡父

芷盈最後說：「今次係我第一次演唱會，我好想將呢個演唱會送俾所有支持我嘅人，包括而家喺天堂嘅爸爸，因為我都好掛住佢，雖然依家佢已經唔可以喺現場聽我唱歌，我相信佢會喺天堂聽我唱歌俾佢聽，佢係我最忠實嘅Fans。」