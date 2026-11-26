EXO-KASE《EXO-KASE Fancon Tour - SILENT CITY in MACAU》粉絲見面會將於2027年1月23日（週六）-1月24日（週日）在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在Fantopia、大麥優先開賣門票，並會在Fantopia、大麥、新濠影匯官網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《EXO-KASE Fancon Tour - SILENT CITY in MACAU》（X@EXO）

EXO-KASE粉絲見面會2027澳門 | 詳情

演唱會日期：2027年1月23日（週六）-1月24日（週日）

演唱會時間：7PM（週六）、6PM（週日）

演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：-VIP SEATED MOP1,688（含彩排觀賞）

-RV PLATINUM MOP1,688（視線受限）

-PLATINUM MOP1,688

-A MOP1,388

-B MOP888

EXO-KASE粉絲見面會2027澳門 | 優先購票註冊

優先訂票註冊平台：Weverse

註冊時間：2026年11月20日(週五)下午1點(KST)至2026年11月22日(週日)

EXO-KASE粉絲見面會2027澳門 | 粉絲俱樂部會員優先購票

優先訂票渠道：Fantopia、大麥

門票發售時間：2026年12月1日（週二）12:00 – 19:00（CST）

限購：4張

EXO-KASE粉絲見面會2027澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：Fantopia、大麥、新濠影匯官網

公開開賣日期：2026年12月2日（週三）

公開開賣時間：12:00（CST）

限購：4張

VIP PACKAGE（FB@IME MACAU）

EXO-KASE粉絲見面會2027澳門 | 座位表

座位表（FB@IME MACAU）

EXO-KASE粉絲見面會2027澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。