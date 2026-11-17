日本國寶級女歌手中島美嘉昨日（16日）於東京舉行記者會，宣布相隔3年再度來港舉辦出道25周年紀念演唱會，此站亦是目前唯一落實的海外專場。她在會上以廣東話親切打招呼：「大家好，我係中島美嘉。」

《中島美嘉25週年專屬香港演唱會 MIKA NAKASHIMA 25th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》演唱會將於2027年5月29日（六）在香港亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena舉行，會在WeWa信用卡優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

日本國寶級女歌手中島美嘉（IG@mikanakashima_official）

憑《雪之華》、《GLAMOROUS SKY》及《曾經我也想過一了百了》紅遍亞洲的她，憶述兩年前首次在港開騷前，曾因擔心大家不認識其歌曲而感到不安，但聽到歌迷熱烈的歡呼聲及全場一同大合唱後，令她留下極為深刻的印象。中島美嘉透露現正構思香港演唱會歌單，歡迎歌迷向她提出意見。

2024年中島美嘉香港演唱會嘅Poster（IG@mikanakashima_concerthk）

《中島美嘉25週年專屬香港演唱會 MIKA NAKASHIMA 25th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》演唱會將於2027年5月29日（六）在香港亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena舉行，會在WeWa信用卡優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



中島美嘉再臨香港（IG@mikanakashima_official）

中島美嘉演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年5月29日（六）

演唱會時間：8:00PM

演唱會地點：香港亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena

門票價錢：HK$1580 （送VIP 精美套裝）/ HK$1280 / HK$980 / HK$680

中島美嘉演唱會海報（IG@mikanakashima_official）

中島美嘉演唱會2027香港 | WeWa 信用卡優先購票

優先訂票渠道： KKTIX

門票發售時間：2026年12月1日11AM至12月3日晚上11時59分

可購門票：只限HK$1580 VIP 門票

服務費：$12

中島美嘉演唱會2027香港 | 門票公售

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026 年12月11日

公開開賣時間：11AM起

服務費：$12

中島美嘉演唱會2027香港｜座位表

中島美嘉演唱會2027香港｜座位表

中島美嘉演唱會2027香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。