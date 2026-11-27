韓國人氣女團ILLIT日籍成員MOKA（境萌花）自今年6月因過度緊張及焦慮症狀全面停工後，休養足足五個月，今日（27日）終於在粉絲平台Weverse親自報平安，宣布將逐步重返舞台，與隊友合體活動，消息一出即令GLLIT（粉絲名）相當興奮。



五人女團ILLIT（IG@illit_official）

MOKA宣布將逐步重返舞台。（Weverse圖片）

撰長文感激粉絲守候

MOKA透過Weverse撰寫長文，直言一直期盼着能再次向大家問好的一天，並感性致謝一路守候的GLLIT及身邊給予幫助的人。她表示接下來雖然會慢慢地恢復工作，但會努力與成員們並肩作戰，希望大家能再耐心等待。帖文發布後，MOKA隨即在留言區親民回覆「我回來了」、「我過得很好」、「我們沒分手過吧」，更打趣指現在能跟粉絲聊天的時光最幸福；同時她亦罕有公開多張私下近照派福利，相中氣色紅潤、狀態極佳，隔着螢幕都能感受到她積極準備重新出發的好心情。

ILLIT成員MOKA發文報平安宣布逐步回歸.（Weverse圖片）

MOKA狀態極佳。（Weverse圖片）

曾因焦慮停工改以四人活動

回顧MOKA的休養歷程，她早於今年4月便曾因健康亮紅燈暫停工作，5月底雖短暫參與打歌舞台，惟至6月19日經紀公司BELIFT LAB宣布她因焦慮症狀需全面專心治療，ILLIT遂改以四人體制活動。休養期間MOKA仍心繫團隊，曾低調現身仁川安可演唱會捧場，隊友亦透露五人近期有一起討論未來音樂方向。雖然官方尚未公布其首個正式復出舞台日期，但隨着MOKA狀態回勇，ILLIT完整體重聚已指日可待。

MOKA今年4月起因健康亮紅燈暫停工作。（Weverse圖片）

因MOKA病休ILLIT現為以四人體制活動。（IG@illit_official）

親自回覆粉絲的「真情告白」。（Weverse圖片）