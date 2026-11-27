梁詠琪（GiGi）為紀念入行30周年，一連三晚（11月27日至29日）假紅磡香港體育館舉行《梁詠琪 LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站》。梁詠琪今日下午約3時半乘車抵達紅館準備綵排，並向守候歌迷揮手致意。惟其後有歌迷及網民拍到紅館後台及停車場外停泊救護車，並見救護員推擔架床進場，一度令現場氣氛緊張，網上更流傳「有人受傷」或後台工作人員突發身體不適、呼吸困難等揣測。

梁詠琪重回紅館開個唱。（IG@gigileungwingkei）

梁詠琪紅館30周年個唱開鑼前夕驚現白車。（小紅書@相遇娛樂博主）

梁詠琪拜神儀式。（公關提供）

音響同事跌倒無大礙

事件曝光後，不少歌迷在社交平台留言追問情況並祝願平安。演唱會主辦單位表示有音響部門同事於非工作期間意外跌倒，主辦方已即時召喚救護車為該名同事檢查傷勢。經檢查後，該名同事已簽紙確認無需入院，並由主辦方安排回家休息，事件並未影響演出籌備。

該同事經評估後已簽紙表示無需入院，並安排回家休息，已無大礙。（小紅書@相遇娛樂博主）

梁詠琪拜神見樂迷支持眼濕濕

演唱會亦如常進行拜神儀式，祈求首場演出順順利利。現場守候的歌迷見到梁詠琪步出時隨即報以熱烈歡呼與打氣聲。梁詠琪聽着歌迷的吶喊與支持，神情一度流露感動，更即刻眼濕濕，雙手合十向在場歌迷點頭致意，場面溫馨感人，亦令不少粉絲看得動容。

梁詠琪見歌迷打氣眼濕濕。（公關提供）

梁詠琪如常拜神。（公關提供）

紅館首場嘉賓是陳奕迅

除後台小插曲引起關注外，今晚首場演出亦迎來重量級驚喜，據悉陳奕迅（Eason）將現身擔任今晚頭場嘉賓，為梁詠琪的30周年紀念騷站台助陣。兩位樂壇唱將同場交集的消息傳出後，令歌迷更加期待今晚紅館舞台。