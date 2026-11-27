梁詠琪紅館開騷前夕驚現救護車惹憂心 如常拜神見歌迷打氣眼濕濕
撰文：亞瑟
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梁詠琪（GiGi）為紀念入行30周年，一連三晚（11月27日至29日）假紅磡香港體育館舉行《梁詠琪 LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站》。梁詠琪今日下午約3時半乘車抵達紅館準備綵排，並向守候歌迷揮手致意。惟其後有歌迷及網民拍到紅館後台及停車場外停泊救護車，並見救護員推擔架床進場，一度令現場氣氛緊張，網上更流傳「有人受傷」或後台工作人員突發身體不適、呼吸困難等揣測。
音響同事跌倒無大礙
事件曝光後，不少歌迷在社交平台留言追問情況並祝願平安。演唱會主辦單位表示有音響部門同事於非工作期間意外跌倒，主辦方已即時召喚救護車為該名同事檢查傷勢。經檢查後，該名同事已簽紙確認無需入院，並由主辦方安排回家休息，事件並未影響演出籌備。
梁詠琪拜神見樂迷支持眼濕濕
演唱會亦如常進行拜神儀式，祈求首場演出順順利利。現場守候的歌迷見到梁詠琪步出時隨即報以熱烈歡呼與打氣聲。梁詠琪聽着歌迷的吶喊與支持，神情一度流露感動，更即刻眼濕濕，雙手合十向在場歌迷點頭致意，場面溫馨感人，亦令不少粉絲看得動容。
紅館首場嘉賓是陳奕迅
除後台小插曲引起關注外，今晚首場演出亦迎來重量級驚喜，據悉陳奕迅（Eason）將現身擔任今晚頭場嘉賓，為梁詠琪的30周年紀念騷站台助陣。兩位樂壇唱將同場交集的消息傳出後，令歌迷更加期待今晚紅館舞台。