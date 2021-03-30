專訪｜Sheng&Maggie最難忘《致明日的舞》　陳奕迅舞蹈最後留密碼

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-30 21:45

Sheng和Maggie這個組合近日合作了MIRROR成員柳應廷（Jer）的MV，並以作品意義深度和尺度之大掀起話題，收獲一大票「mm7」（正）評語，不過今次不是合導，而是Maggie擔任Producer、Sheng擔任導演，到底這個樂壇的「新晉組合」是怎樣走到一起的呢？Sheng坦露林家謙是連結二人的紅娘，他娓娓道來，那時透過鄧小巧認識林家謙並收到他的出道曲，做情歌的話他亦好奇女生的角度，剛好看到由Maggie拍攝、Robynn&Kendy的作品具很重女性愛情觸覺，於是好像結識網友那樣DM對方問是否想一起合作，二人一拍即合拍了林家謙的《下一位前度》：「若不是他為我們撮合工作關係，我們也不會跟那麼多其他歌手合作。」 撰文：葉詩 攝影：梁碧玲

Sheng和Maggie兩位導演，他們除了是樂壇新貴林家謙的御用導演，亦為陳奕迅拍過《致明日的舞》的MV，去年不少MV都出自他倆手筆，是為音樂界炙手可熱的導演。（梁碧玲攝）

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自此之後，Sheng和Maggie幾乎成為林家謙的御用MV導演，接連合作了《下一位前度》、《拼命無恙》、《時光倒流一句話》三部作品，而《拼命無恙》對Sheng而言可謂別具意義，只因拍攝節奏絲毫不像平常般緊迫，更讓他久違地重拾了拍攝開心的感覺：「林家謙是一個獨立歌手，不會以正規公司格局去做MV，但我們也可以飛去台灣拍攝，首先是他對我們信任，其次是在台灣拍攝也沒有壓力，好像進入了台灣的生活速度那樣，整個團隊好像去玩那樣拍了三天，香港MV其實很少可以拍三天。」

二人雖然拍出不少備受讚賞的作品，Maggie就謙遜表示每一次拍攝也是學習過程，而在一年後再度翻看《拼命無恙》，某程度上也見證了他們的進步：「拍《E先生》時我們想用些《拼命無恙》的感覺，拍完剪完看到成品後我很開心地發現，無論在說故事方法、還是剪接風格上都能看到這年間的進步。」

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Sheng和Maggie在這兩年間合作無間，談起逾十作品之中最難忘的，二人異口同聲說是陳奕迅（Eason）的《致明日的舞》，只因他是陪伴不少人成長的歌手、也是一代香港人的集體回憶，當中的意義之大難以考量，Maggie說：「無可否認在大家的心目中Eason是一個重要的歌手，這個作品的最大意義是得到被大家那樣喜愛的歌手的肯定，這在情感上是感動的，意義是來自這裡。」Sheng與偶像合作還多了一重感動：「這是個人經歷情緒低潮後的復出作，原來這個世界有人這樣欣賞自己，而這個欣賞自己的人還是自己從小到大、聽他的歌長大的人，這對我而言是很Amazing的！」

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Maggie大讚這個天王級歌手人很好、是很真誠的前輩；Sheng附和指Eason零架子：「匯報意念的時候只匯報了一次，看他的眼睛和微笑就知道找對方向了，感覺到他是很重視感受的人，只要意念能感動他，整件事就很順利。」最為打動Sheng的是這位天王並沒有選擇高高在上，反而樂於跟大家相處：「雖然他拍的部分很少，但他也願意花時間去跟我們排練、跟我們聊天，拍攝過程中他散發出來的溫度令所有人都很舒服。」

在成長的過程中難免遇上挫折與難關，而《致明日的舞》則透過舞蹈將一群處於迷途的少年聚在一起，沒有人會落單，Sheng指出：「歌曲意念是不要覺得自己是孤身一個，每個香港人的傷痛都將我們連結在一起。」當Eason聚合一眾年輕演員一同共舞令人心頭一暖，Sheng又透露Eason在拍攝時主動提議：「最後一幕他舉手望向天就想微笑多點，在歌的最後想帶溫暖給大家，那個微笑是他想額外做給香港觀眾的，我們也認為是好的，剪接時也特意放大了那個微笑。」