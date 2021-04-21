Chill Club頒獎禮︱陳俞希大讚氣氛好：多啲人留意到新人同廣東歌

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陳俞希（Hailey）、曾贊學（阿神）、陳安立及張右雨昨日（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》，提到ViuTV早前舉行的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》引起外界巨大關注，阿神坦言現場氣氛猶如演唱會一樣熱烈：「氣氛好好，好似睇一個演唱會、音樂節咁，我仲要本身係《Chill Club》主持，仲竟然可以做候選新人咁去唱一part真係好滿足，可以喺第一屆以咁嘅形式（表演），就算之後做番主持我都心滿意足！」

（左起）陳安立、張右雨、陳俞希（Hailey）及曾贊學（阿神）昨日（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》。（陳順禎攝）

Hailey則表示當晚不在現場，只能透過電視去感受：「大家可能理解嘅頒獎禮就只係一個頒獎禮，但今次大家睇就會發覺其實頒獎只係一個部分，我哋更加想等多啲人留意到新人同廣東歌，所以好多環節都有好特別crossover，有啲組合好耐冇見到，喺呢個樂壇party入面就可以見到多啲唔同嘅配搭，好想畀多啲新鮮感觀眾。」

Hailey（右二）大讚《Chill Club推介榜年度推介20/21》能給觀眾新鮮感。（葉志明攝）

兩人均表示各自忙於拍劇，Hailey正拍攝《冥冥之中》，而阿神則將會拍一套名為《見怪》的網絡劇：「第一次可以有十幾組戲去參與，我覺得係一個好好嘅挑戰，我喺入面做一個盲嘅礦工！」

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